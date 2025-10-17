Műsorújság
Trump–Putyin-csúcs: Orbán Viktornak máris gratulált az egyik legfontosabb szövetségese, hamarosan találkoznak is

Szerző: hirado.hu
2025.10.17. 09:05

Alekszandar Vucsics szerb elnök telefonon gratulált Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek pénteken késő este ahhoz, hogy Budapesten lesz a békecsúcs Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közt.

A szerb elnök az Instagram-oldalán jelentette be nem sokkal éjfél előtt, hogy telefonon beszéltek a magyar kormányfővel.

„Ma este beszéltem Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akinek gratuláltam az amerikai elnök, Donald Trump és az orosz elnök, Vlagyimir Putyin közötti jelentős béketalálkozó megszervezéséhez”

– írta Alekszandar Vucsics.

Hozzátette azt is, hogy hamarosan ők is találkoznak Orbán Viktorral. „Sok sikert kívántam neki, és kifejeztem bizalmamat a történelmi esemény zökkenőmentes megszervezésében. Beszéltünk a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséről is, és megállapodtunk, hogy a következő hét napban találkozunk” – fogalmazott a posztban a szerb elnök.

Orbán Viktor szerint égnek a telefonvonalak

Égnek a vonalak!” – írta legfrissebb, péntek reggeli Facebook-posztjában Orbán Viktor. Emlékeztetett arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is telefonálni fog hamarosan, amit a Kossuth Rádióban jelentette be reggel. 

„Budapesti Békecsúcs. Tegnap Trump elnökkel egyeztettem telefonon, ma Putyin elnök következik. Az előkészületeket megkezdtük. Magyarország készen áll!”

– írta a kormányfő.

Mint írtuk, a kormányfő előzőleg azt is elmondta, hogy milyen menetrend mellett valósulhat meg a két vezető találkozója.

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump volt amerikai elnökkel folytat telefonbeszélgetést a Karmelita kolostorban 2022. január 18-án. Egymás kölcsönös politikai támogatásáról, a magyar-amerikai kapcsolatokról és a migrációról is szó volt Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalásán. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher.

