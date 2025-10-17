Szlovákia is besegíthet: Robert Fico felajánlotta támogatását a budapesti békecsúcshoz

A szlovák kormány maximális mértékben támogatja Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapestre tervezett találkozóját – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök Kassán, a pozsonyi és a kijevi kormány együttes ülésének kezdete előtt pénteken.

„Számos észszerű okom van, és értem, hogy miért kerül sor erre a találkozóra, és hogy miért lesz Budapesten” – idézte Robert Fico szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség. A szlovák kormányfő hozzátette: egyúttal felajánlja bármilyen jellegű közreműködését Magyarországnak a találkozó megszervezésében.

Hangsúlyozta: amennyiben a találkozó eredményeképpen létrejön a béke Ukrajnában, az ennek az évszázadnak az egyik legfontosabb híre lesz.

Fico megismételte azon korábbi kijelentését is, miszerint országa támogatja Ukrajna függetlenségét és területi egységét. Kiemelte: az elsődleges az, hogy a háború véget érjen és ne eszkalálódjon tovább. Rámutatott: kulcsfontosságú, hogy minél hamarabb és a diplomácia eszközeivel egy olyan igazságos és teljes béke jöjjön létre, amely összhangban áll az ENSZ-charta alapelveivel.

A szlovák miniszterelnök elmondta azt is, hogy támogatják Ukrajna uniós integrációs igyekezetét, mert úgy vélik, hogy annak mindkét oldal számára lehetnek gazdasági hozadékai, és az megerősítheti a régió stabilitását is, valamint új impulzusokat adhat a kétoldalú kapcsolatoknak. Hangsúlyozta: ugyanakkor Szlovákia ezzel ellentétesen vélekedik Ukrajna esetleges NATO-tagságáról.

Fico egyúttal említést tett az ukrán féllel közösen megvalósítandó infrastrukturális projektekről. Mások mellett konkrétumként említette a Kijev és Pozsony közti vasúti összeköttetés beindítását, valamint a Felsőnémeti-Ungvár határátkelő megújítása terén tett előrelépést. Hozzátette: további projektek is folyamatban vannak az energetika terén.

Készülnek a találkozóra

Mint írtuk, Donald Trump péntek este jelentette be, hogy két héten belül Budapesten találkoznak Vlagyimir Putyinnal.

A találkozó szervezése azóta már meg is kezdődött, Orbán Viktor miniszterelnök pedig azt is elmondta, hogy mi lesz a várható menetrend a következő napokban. A kormányfő még tegnap beszélt telefonon Trumppal, és azt is közölte, hogy hamarosan – még pénteken – Putyinnal fog egyeztetni a találkozóról (ez meg is történt délelőtt).

Kiemelt kép: Robert Fico szlovák miniszterelnök az ukrán hivatali partnerével, Denisz Smihallal tartott sajtóértekezleten a két ország kormányának együttes ülését követõen Ungvár közelében 2024. október 7-én. MTI/EPA/Zuzana Gogova.