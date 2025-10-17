Orbán Viktor telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyinnal a budapesti békecsúcsról

Orbán Viktor telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a budapesti békecsúcsról.

Cikkünk frissül!

Mint írtuk, Donald Trump péntek este jelentette be, hogy két héten belül Budapesten találkoznak Vlagyimir Putyinnal.

A találkozó szervezése azóta már meg is kezdődött, Orbán Viktor miniszterelnök pedig azt is elmondta, hogy mi lesz a várható menetrend a következő napokban. A kormányfő még tegnap beszélt telefonon Trumppal, és azt is közölte, hogy hamarosan – még pénteken – Putyinnal fog egyeztetni a találkozóról.

Szijjártó Péter péntek délelőtt egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy a beszélgetés délelőtt 11 órakor kezdődhet meg (a külgazdasági és külügyminiszter nem sokkal korábban egyeztetett az orosz elnök külpolitikai tanácsadójával, Jurij Usakovval, akkor esett szó az időpontról is).

Orbán Viktor végül nem sokkal dél után valóban posztolt is arról, hogy beszélt Vlagyimir Putyinnal.

„Megtörtént az egyeztetés az orosz elnökkel. Az előkészületek gőzerővel zajlanak!”

– írta a miniszterelnök a Facebookon.

Orbán Viktor további részleteket egyelőre nem árult el arról, hogy mi hangzott el, de amennyiben újabb információk látnak napvilágot, frissítjük cikkünket.

Az orosz fél azt ígérte, hogy hamarosan elmondják, miről volt szó

Frissítés: a Ria Novosztyi orosz állami hírügynökség szerint Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szintén bejelentette, hogy megtörtént a beszélgetés. Hozzátette azt is:

A Kreml hamarosan nyilvánosságra hozza Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök beszélgetésének részleteit.

„Ahogy szokásunk, bejelentést fogunk tenni. Hamarosan” – mondta a szóvivő egy újságírói kérdésre a Kreml szokásos napi sajtótájékoztatóján.

A békecsúccsal kapcsolatban megjegyezte azt is, hogy a Kreml szerint Magyarország „egyedülálló helyzetben” van, annak ellenére, hogy tagja a NATO-nak és az Európai Uniónak. „Ebben az esetben természetesen Magyarország, mint a NATO és az EU tagja, egyedülálló helyzetet foglal el szuverenitása és saját érdekeinek védelme tekintetében. Ezért minden bizonnyal tiszteletet érdemelnek a vezetői” – mondta.

A Kreml szerint Orbán Viktort tájékoztatta Vlagyimir Putyin

Magyar idő szerint 12.30-kor a Kreml weboldalán megjelent egy rövid közlemény a két vezető beszélgetéséről, amelyben azt írták: „A magyar fél kezdeményezésére Vlagyimir Putyin telefonbeszélgetést folytatott Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel.”

„Orbán Viktor kifejezte készségét, hogy biztosítsa a feltételeket egy esetleges orosz-amerikai csúcstalálkozó megszervezéséhez Budapesten” – írták, hozzátéve:

„Vlagyimir Putyin tájékoztatta őt a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott beszélgetésének főbb tartalmáról, megjegyezve, hogy az amerikai fél képviselőivel való közelgő kapcsolatfelvételek során várhatóan megvitatják a további lépések menetrendjét az ukrán válság békés megoldásának megtalálása érdekében, azzal a céllal, hogy a jövőben orosz-amerikai csúcstalálkozót tartsanak a magyar fővárosban.”

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump volt amerikai elnökkel folytat telefonbeszélgetést a Karmelita kolostorban 2022. január 18-án. Egymás kölcsönös politikai támogatásáról, a magyar-amerikai kapcsolatokról és a migrációról is szó volt Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalásán. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher.