Megszólalt Brüsszel: támogatják a budapesti békecsúcsot, ha az előrehaladást jelent a békefolyamatban

„Az Európai Bizottság és Von der Leyen uniós bizottsági elnök részéről minden olyan találkozót üdvözlünk, amely előmozdítja az igazságos és tartós béke elérésének folyamatát Ukrajna számára” – fogalmazott az uniós bizottság szóvivője újságírói kérdésre válaszolva pénteken.
„A való világban élünk, ami azt jelenti, hogy a találkozók nem mindig olyan sorrendben, vagy formában zajlanak, ahogyan azt szeretnénk. De ha közelebb visznek az igazságos és tartós békéhez Ukrajnában, akkor üdvözölnünk kell őket”
– fogalmazott Olof Gill.
Kijelentette: az Európai Bizottság célja, hogy Oroszország felhagyjon „értelmetlen és illegális agressziós háborújával” Ukrajna ellen. Az EU minden lehetséges intézkedést meghoz Ukrajna támogatására, az ukrán EU-tagság előmozdításáért, valamint Oroszország háborús képességének gyengítése érdekében – szögezte le.
Emlékeztetett, az uniós bizottság már bemutatta a 19. szankciós csomagra vonatkozó javaslatát, amelynek célja, hogy fokozza a nyomást Oroszországon, és arra ösztönözze, hogy tárgyalóasztalhoz üljön.
Tehát, ha a budapesti találkozó létrejöhet, az ebbe az irányba terelheti a folyamatokat, amit az uniós bizottság pozitívumként értékelne – tette hozzá Gill.
Anitta Hipper, egy másik uniós bizottsági szóvivő kijelentette: szükség van a békére Ukrajnában. Az igazságos és tartós békét a brüsszeli testület támogatja, ahogy Donald Trump elnök vonatkozó erőfeszítéseit is.
Mint mondta, a béke elérését az Oroszországra gyakorolt nyomás is szolgálja, azért az Európai Bizottság arra számít, hogy minden tagállam, köztük Magyarország is támogatja a 19. szankciós csomag elfogadását.
Végezetül közölte, az orosz kormány több tagjára vonatkozó uniós szankciók keretében
Vlagyimir Putyinra és Szergej Lavrov orosz külügyminiszterre vagyonbefagyasztási rendelkezés érvényes, de „uniós beutazási tilalom rájuk soha nem fog vonatkozni” (ez a téma Szijjártó Péter sajtótájékoztatóján is szóba került már).
Az EU álláspontja nem változott: semmit sem Ukrajnáról Ukrajna nélkül – tette hozzá válaszában az uniós szóvivő.
Készülnek a budapesti találkozóra
Mint írtuk, Donald Trump csütörtök este jelentette be, hogy két héten belül Budapesten találkoznak Vlagyimir Putyinnal.
A találkozó szervezése azóta már meg is kezdődött, Orbán Viktor miniszterelnök pedig azt is elmondta, hogy mi lesz a várható menetrend a következő napokban. A kormányfő még tegnap beszélt telefonon Trumppal, és azt is közölte, hogy hamarosan – még pénteken – Putyinnal fog egyeztetni a találkozóról (ez meg is történt délelőtt).
Kiemelt kép: Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság elnöke beszédet mond az Európai Bizottság ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról tartandó szavazás elõtt az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2025. október 6-án. MTI/AP/Pascal Bastien.