Hatalmas pofont kapott Zelenszkij és a brüsszeli uniós elit azzal, hogy Budapesten találkozik Trump és Putyin

A külföldi sajtó helyzetértékelése szerint Volodimir Zelenszkij és az Európai Unió brüsszeli elitje számára is kemény arculcsapást jelent az, hogy Budapesten fog találkozni Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az amerikai sajtó szerint Zelenszkij konkrétan akkor tudhatta meg a hírt, amikor már Washington közelében landolt a Trumppal való pénteki találkozójára készülve. A budapesti találkozó alapvető változásokat hozhat az egész konfliktus dinamikájában.

Mint írtuk, Donald Trump péntek este jelentette be, hogy két héten belül Budapesten találkoznak Vlagyimir Putyinnal.

A találkozó szervezése azóta már meg is kezdődött, Orbán Viktor miniszterelnök pedig azt is elmondta, hogy mi lesz a várható menetrend a következő napokban. A kormányfő még tegnap beszélt telefonon Trumppal, hamarosan – még pénteken – pedig Putyinnal fog egyeztetni a találkozóról.

A külföldi sajtó szerint azonban vannak olyan szereplők is, akik nem igazán örülhetnek a budapesti találkozónak: közéjük tartoznak Volodimir Zelenszkij és az Európai Unió vezetői is.

Axios: Zelenszkij a gépről leszállva értesült a hírről, amely keresztülhúzhatja a terveit

Az ukrán elnök magyar idő szerint csütörtökön késő este landolt az Andrews légitámaszponton, ugyanis a terv szerint pénteken találkozik Donald Trump elnökkel – ennek a találkozónak ment elébe váratlanul a csütörtöki Trump-Putyin telefonbeszélgetés, és az, hogy az amerikai elnök bejelentette a budapesti csúcstalálkozót.

Az Axios amerikai híroldal azt írta:

Zelenszkij csak az Egyesült Államokban történő landolás után értesült a Trump-Putyin találkozó híréről, és egyáltalán nem örült neki.

„Az ukrán elnök és csapata meglepetten vette tudomásul Trump nyilatkozatát, miszerint beszélt Putyinnal és megállapodtak, hogy Magyarországon találkoznak” – írta az Axios. A lap szerint az ukrán elnök az elmúlt napokban még nagyon optimista volt a Trumppal tervezett találkozóját illetően, azt remélve, hogy az amerikai elnök engedélyezni fogja a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták eladását Ukrajnának.

Ezekhez a várakozásokhoz képest a csütörtök esti hír sokként érte az ukrán elnököt, és keresztülhúzta a terveit.

Az ukrán elnök számára főleg annak tükrében rossz hír a találkozó, hogy egy olyan ország fővárosában lesz, amelyet Zelenszkij Ukrajnával szemben a legkevésbé tart barátságosnak – írta az amerikai lap.

The Telegraph: Orbán Viktor nagy ajándék, a Magyar Pétert támogató brüsszeli elitnek viszont arculcsapás a budapesti békecsúcs

„Trump és Putyin találkozója Budapesten csapás Európa számára” – írta a brit lap a csúcstalálkozóról szóló cikkében,

amely szerint az EU vezetői számára „súlyos megaláztatás” az, hogy Budapesten lesz a találkozó, míg Orbán Viktornak ez egy nagy ajándék.

Cikkükben hangsúlyozták, hogy a magyar kormányfő soha nem került összetűzésbe Donald Trumppal, és az elnök első ciklusa óta határozottan kiállt a MAGA-mozgalom mellett. Hűséges maradt Trumphoz „száműzetése” alatt, az elvesztett elnökválasztás után is, és az amerikai konzervatívok kedvencévé vált az utóbbi években, ráadásul ő volt az egyetlen EU-beli vezető, aki Trumpot támogatta a tavalyi választási kampányban [valójában Robert Fico szlovák kormányfő is pozitívan beszélt Trumpról a kampányidőszakban – bár kevésbé egyértelműen foglalt mellette állást, mint a magyar kormányfő – és a győzelmét is éltette a választás után – a szerk.].

A lap szerint ezek a tényezők is szerepet játszhattak abban, hogy Trump Budapestet javasolta a találkozó helyszíneként. „A magyar politikus békepárti aktivistaként tünteti fel magát, és a szuperhatalmaknak ez a csúcstalálkozója hatalmas dicsőség egy mindössze 9,5 millió lakosú kis ország vezetője számára” – írta a The Telegraph, amely azt is hozzátette:

„Ez nagy csapás lesz azoknak az EU-tagállamoknak, amelyek abban reménykedtek, hogy Orbán Viktor helyét átveszi Magyar Péter, az az EU-párti konzervatív politikus, aki a közvélemény-kutatások szerint vezet a blokk leghosszabb ideje hivatalban lévő vezetője előtt.”

Emlékeztettek arra is, hogy az uniós vezetők már Orbán Viktor tavalyi, az unió soros elnöksége alatt történt moszkvai útját sem nézték már jó szemmel, és állandóak a konfliktusok Budapest és Brüsszel közt a háborús ügyek miatt. Legutóbb, szeptemberben még a brüsszeli vezetők sikeresnek érezhették magukat, miután Donald Trump bírálta azokat az uniós országokat, amelyek továbbra is orosz olajat vásárolnak, és ők rámutathattak arra, hogy Oroszország legnagyobb vevője Magyarország az EU-ban. A lap szerint az Egyesült Államok nyomásának is szerepe lehetett abban, hogy a magyar kormány nemrég újabb beszállítókkal kezdett tárgyalásokat az energiapolitikában.

Ehhez képest diplomáciai fordulatot jelent az, hogy Trump most mégis Budapestet választottak ki a békecsúcsra.

„Magyarország kiválasztása a csúcstalálkozó helyszínéül letörli az EU arcáról a mosolyt.” – írta a brit lap, megjegyezve: „Az uniót nagyrészt mellőzték az ukrajnai béketárgyalásokon, és fájdalmasan érinti a Gázai béketervben betöltött perifériás szerepe.” Végül úgy összegeztek: „Orbán Viktor megajándékozása a békecsúccsal nem csupán a lojalitás jutalmazása, hanem a Fehér Ház azon törekvésének is lendületet ad, hogy a MAGA-t globális szintre emelje. Az már csak a ráadás, hogy »triggereli a liberálisokat« az EU-ban és azon túl.”

Az EU vezetői hallgatnak, Zelenszkij szerint Putyin „nem bátrabb a Hamásznál”

Figyelemreméltó az is, hogy

a brüsszeli vezetés részéről gyakorlatilag semmilyen reakció nem érkezett pénteken délelőttig a budapesti csúcstalálkozóra.

Más esetben a fontos világpolitikai hírekre rendszerint 1-2 órán belül reagálnak valamit, akár csak egy-egy közösségi médiás poszt formájában. Most azonban (cikkünk megjelenéséig) semmilyen nyilatkozat nem érkezett Brüsszel részéről, ami szintén azt jelezheti, hogy nem örültek a hírnek (beszédes talán az is, hogy az Európai Tanács hivatalos oldalán most éppen az a legfontosabb hír, hogy október 22-én megtartják az Európai Unió és Egyiptom első közös csúcstalálkozóját – két héttel a közel-keleti békecsúcs után).

Ami az ukrán elnököt illeti, Volodimir Zelenszkij csütörtökön késő este azt posztolta a közösségi oldalán, hogy szerinte az orosz elnök a Tomahawk rakéták esetleges átadásának híre miatt kezdett el érdeklődni hirtelen a békekötés iránt.

Vlagyimir Putyin „nem bátrabb, mint a Hamász vagy bármely más terrorista”

– közölte Zelenszkij, hozzátéve: „Az erő és az igazság nyelvezete biztosan hatni fog Oroszországra. Már most láthatjuk, hogy Moszkva sietve folytatja a párbeszédet, amint szóba kerülnek a Tomahawkok”.

Newsweek: kérdés, hogy mi lesz az Ukrajnának adott amerikai támogatással „Egy rövid ideig úgy tűnt, hogy Trump elnök megváltoztatta Ukrajnával kapcsolatos stratégiáját, miután hónapokig eredménytelen béketárgyalások folytak az Oroszországgal folytatott háború diplomáciai megoldásának megtalálása érdekében. Trump a múlt hónapban kijelentette, hogy szerinte Ukrajna a Nyugat nagyobb segítségével legyőzheti Oroszországot a csatatéren. Ezt a héten azzal folytatta, hogy esetleg az erős Tomahawk rakétákkal fegyverzi fel Ukrajnát, amelyek képesek mélyen behatolni az orosz területre, így Moszkvát is elérni” – idézte fel cikkében a Newsweek, majd hozzátették: „Aztán Trump csütörtökön beszélt Putyinnal, és mindez megkérdőjeleződött.” Kapcsolódó tartalom Trump–Putyin találkozó: most Budapestre figyel az egész világ A világsajtó kiemelte, hogy Orbán Viktor rendkívül jó kapcsolatot ápol az amerikai és az orosz elnökkel is. A lap szerint a bejelentés meglepetést okozott az amerikai és ukrán törvényhozóknak és elemzőknek. „Az alaszkai csúcstalálkozó nem hozott eredményt, és úgy tűnik, Trump elnök újra el fogja követni ugyanazt a hibát. Ennek semmi értelme” – mondta Olekszandr Merezsko, az ukrán parlament tagja a Newsweeknek adott telefonos interjúban. Bár hozzátette azt is: elképzelhetőnek tartja, hogy az amerikai elnök a „húzd meg-ereszd meg” stratégiáját követi ezzel.

„Lehet, hogy Trump valamilyen kifinomult diplomáciai játékot játszik. De a felszínen ez nem egyértelmű, enyhén szólva”

– mondta az ukrán politikus.

„Putyinnal kapcsolatban Trump arról beszélt, hogy kemény politikai lépéseket fog tenni, hogy ténylegesen nyomást gyakoroljon Oroszországra, de újra és újra elutasította ezeknek a lépéseknek a megtételét. Ehelyett inkább a magas szintű találkozókat és a csúcstalálkozókat részesítette előnyben, és ez alapvetően sehova sem vezetett” – mondta mindeközben Andrew D’Anieri, az Atlantic Council Eurasia Center igazgatóhelyettese a lapnak.

A Newsweek végül szintén megjegyezte, hogy a pénteki nap eredetileg a Trump-Zelenszkij találkozóról szólt volna a világpolitikában, de a Trump–Putyin csúcstalálkozó híre most zárójelbe tette azt, hogy az amerikai és az ukrán elnök Washingtonban találkozik.

„Ez új kérdéseket vetett fel azzal kapcsolatban, hogy Zelenszkij is részt vesz-e a budapesti tárgyalásokon, miután kihagyták az alaszkai csúcstalálkozóról, és hogy Trump bejelenti-e, hogy Tomahawk rakétákat küld Ukrajnába, amikor a vezetők pénteken találkoznak”

– összegeztek.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijevi sajtóértekezlete 2025. augusztus 29-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt. MTI/AP/Efrem Lukackij.