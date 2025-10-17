„Ez fogja meghatározni a világ jövőjét” – a szerb elnök szerint Ukrajnánál sokkal komolyabb dologról lehet szó a budapesti békecsúcson

Alekszandar Vucsics szerb elnök úgy látja: Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök a közelgő budapesti találkozójukon többek közt megvitathatnak egy új globális energiatérképet is, amelyben Európa többé nem játszik főszerepet.

A szerb elnök a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség szerint úgy nyilatkozott újságíróknak a csütörtök este bejelentett békecsúcsról, hogy ott sokkal többről lesz szó, mint az ukrajnai háborúról.

„Ennél sokkal többről van szó, és azt mondanám, hogy ez fogja meghatározni a világ jövőjét. Biztos vagyok benne, hogy más témákról is beszélni fognak, nemcsak Ukrajnáról, hanem a világ új energiatérképéről is – arról, hogy ezt miként osztják fel a két világhatalom között, figyelembe véve az erős Kínát is, mert őket nem lehet kihagyni a képletből”

– fogalmazott a szerb elnök

Alekszandar Vucsics hozzátette azt is: „Nem tudom, mennyire fogják figyelembe venni Európát. Nem tudom, mennyire előnyös ez számunkra; mi Európa részét képezzük. Nem vagyok teljesen biztos benne, hogy Európa megtarthatja vezető szerepét. A világ főbb szereplőinek tevékenységét elnézve nem hiszem, hogy ez fog történni.”

Nem véletlen a budapesti helyszín – tette hozzá

A szerb elnök – aki már Orbán Viktornak is gratulált a békecsúcshoz – arról is beszélt az újságírók előtt: az, hogy Budapestet választották az orosz és az amerikai elnök, Vlagyimir Putyin és Donald Trump közelgő találkozójának helyszínéül, nem véletlen, és nem fog mindenkinek tetszeni az EU-ban.

„Különösen örülök, hogy magyar barátainkat választották házigazdának. Nem vagyok biztos benne, hogy ez más európai központokban is olyan nagy örömet fog kiváltani, mint Belgrádban. De mit tehetünk? Biztos vagyok benne, hogy ezt a helyszínt nem véletlenül választották”

– mondta Alekszandar Vucsics.

Végül azt is elárulta: jó eséllyel jövő hét hétfőn vagy szerdán találkozik Orbán Viktorral.

Készülnek a budapesti találkozóra

Mint írtuk, Donald Trump csütörtök este jelentette be, hogy két héten belül Budapesten találkoznak Vlagyimir Putyinnal.

A találkozó szervezése azóta már meg is kezdődött, Orbán Viktor miniszterelnök pedig azt is elmondta, hogy mi lesz a várható menetrend a következő napokban. A kormányfő még tegnap beszélt telefonon Trumppal, és péntek délelőtt Putyinnal is egyeztetett a találkozóról.

Kiemelt kép: Alekszandar Vucsics szerb elnök (Fotó: MTI/EPA)