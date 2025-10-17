Donald Trump legfőbb riválisa is reagált a budapesti békecsúcs hírére

Peking támogat minden olyan erőfeszítést, amely az ukrán válság békés megoldását célozza – jelentette ki Lin Csien, a kínai külügyminisztérium szóvivője pénteki sajtótájékoztatóján, kommentálva a Magyarországon megrendezésre kerülő amerikai–orosz csúcstalálkozót.

Mint írtuk, Donald Trump péntek este jelentette be, hogy két héten belül Budapesten találkoznak Vlagyimir Putyinnal.

A találkozó szervezése azóta már meg is kezdődött, Orbán Viktor miniszterelnök pedig azt is elmondta, hogy mi lesz a várható menetrend a következő napokban. A kormányfő még tegnap beszélt telefonon Trumppal, hamarosan – még pénteken – pedig Putyinnal egyeztet a találkozóról.

A RIA Novosztyi szerint Lin Csien külügyi szóvivő pénteken közölte:

„Kína támogat minden olyan erőfeszítést, amely a válság békés megoldását szolgálja, és üdvözli az Oroszország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok fenntartását, a két ország közötti viszony javítását, valamint az ukrán válság politikai rendezésének előmozdítását.”

Korábban írtunk arról is, hogy a külföldi sajtó szerint a csúcstalálkozó súlyos csapást jelent Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek és a brüsszeli elitnek.

Kiemelt kép: Lin Csien, a kínai külügyminisztérium szóvivője sajtótájékoztatót tart Pekingben 2025. június 6-án (Fotó: MTI/EPA/Vu Hao)