A világ leggazdagabb embere is reagált a budapesti békecsúcs hírére

Az amerikai milliárdos közösségi oldalán, az X-en osztott meg egy rövid válaszüzenetet Donald Trump csütörtök esti bejelentésére reagálva. Elon Musk (tőle nem szokatlan módon) mindössze egyetlen szóval kommentálta az ügyet.
„Bíztató”
– írta a milliárdos a békecsúcsról.
Elon Musk korábban elsősorban a Starlink-műholdakkal összefüggésben vált az ukrajnai háború szereplőjévé.
Készülnek a találkozóra
Mint írtuk, Donald Trump csütörtök este jelentette be, hogy két héten belül Budapesten találkoznak Vlagyimir Putyinnal.
A találkozó szervezése azóta már meg is kezdődött, Orbán Viktor miniszterelnök pedig azt is elmondta, hogy mi lesz a várható menetrend a következő napokban. A kormányfő még tegnap beszélt telefonon Trumppal, és azt is közölte, hogy hamarosan – még pénteken – Putyinnal fog egyeztetni a találkozóról (ez meg is történt délelőtt).
Kiemelt kép: Elon Musk amerikai milliárdos üzletember a merénylet áldozatává vált Charlie Kirk amerikai konzervatív véleményformáló gyászszertartásán az arizonai Glendale város State Farm Stadionjában 2025. szeptember 21-én. A 31 éves Kirköt, a Turning Point USA nevû szervezet alapítóját szeptember 10-én lõtték le egy vitafórumon a Utah Valley Egyetemen a utahi Oremben. MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson.