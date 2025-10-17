A világ leggazdagabb embere is reagált a budapesti békecsúcs hírére

Elon Musk amerikai milliárdos biztatónak nevezte a hírt, miszerint Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozni fognak Budapesten.

Az amerikai milliárdos közösségi oldalán, az X-en osztott meg egy rövid válaszüzenetet Donald Trump csütörtök esti bejelentésére reagálva. Elon Musk (tőle nem szokatlan módon) mindössze egyetlen szóval kommentálta az ügyet.

„Bíztató”

– írta a milliárdos a békecsúcsról.

Encouraging — Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2025

Elon Musk korábban elsősorban a Starlink-műholdakkal összefüggésben vált az ukrajnai háború szereplőjévé.

Készülnek a találkozóra

Mint írtuk, Donald Trump csütörtök este jelentette be, hogy két héten belül Budapesten találkoznak Vlagyimir Putyinnal.

A találkozó szervezése azóta már meg is kezdődött, Orbán Viktor miniszterelnök pedig azt is elmondta, hogy mi lesz a várható menetrend a következő napokban. A kormányfő még tegnap beszélt telefonon Trumppal, és azt is közölte, hogy hamarosan – még pénteken – Putyinnal fog egyeztetni a találkozóról (ez meg is történt délelőtt).

