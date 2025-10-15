Kinevezték az új elnököt Peruban, miután az elődje pénzmosás gyanújába keveredett

Peruban letette a hivatali esküt az új kormányfő és kabinetjének több tagja kedden, miután a parlament a múlt héten lemondatta az államfőt és menesztette kormányát.

Dina Boluarte volt államfő ellen pénzmosás címén folytat eljárást a főügyészség.

Az új államfő José Jerí lett, aki 2025. július 26. óta a kongresszus elnöke.

Jerí pénteken, röviddel Boluarte lemondatása után tette le a hivatali esküt, amelyet követően szerdán felesküdött az új kormány – ezt Ernesto Alvarez, a perui alkotmánybíróság korábbi elnöke vezeti.

A 64 éves Alvarez 2007 és 2014 között bíróként szolgált a testületben, 2012-ben pedig annak elnöke volt. Denisse Miralles korábbi gazdasági miniszterhelyettes került a gazdasági minisztérium élére, a külügyeket pedig egy veterán diplomata, volt amerikai nagykövet, Hugo de Zela irányítja.

A 38 éves államfő kedden azt mondta, hogy olyan kabinetet tervez fölállítani, amely prioritásként kezeli a bűnözés visszaszorítását, amit széles körben a legsürgetőbb megoldandó feladatnak tartanak.

Ennek érdekében az államfő Vicente Tiburció nyugalmazott rendőrtábornokot nevezte ki belügyminiszternek, aki korábban egy terrorizmusellenes egységet vezetett.

José Jerí 2026 júliusáig maradhat hivatalában, ugyanis 2026 áprilisban választásokat tartanak, ahol új elnököt is választ az ország.

Kiemelt kép: José Jerí kongresszusi képviselőként egy 2024-es ülésen (Forrás: flickr.com)