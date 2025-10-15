Holttesteket cserélt Izrael a Hamásszal a tűzszüneti megállapodás alapján

Izrael a tűzszüneti megállapodás értelmében átadta kedden 45 palesztin holttestét a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) képviselőinek, akik a Gázai övezetbe szállították őket – jelentették be a palesztinok lakta tenger menti térség egészségügyi hatóságai. Később a Hamász 4 izraeli túsz maradványait adta át Izraelnek.

A holttestek azonosítását szolgáló génteszteket a Gázai övezeti Hán-Júniszban működő Nasszer kórházban végzik el, a családok azt követően eltemethetik hozzátartozóikat.

A Hamász mindeközben kedden arról értesítette a közvetítőket, hogy további négy izraeli holttestét készül az este folyamán átadni az izraeli hatóságoknak.

Az izraeli hadsereg az esti órákban közölte, hogy az ICRC képviselői átvettek négy koporsót, s ezek a híradás időpontjában már úton voltak az izraeli katonákhoz.

„A Hamász köteles betartani a megállapodást és megtenni a megfelelő lépéseket a túszok visszajuttatása érdekében” – közölte az izraeli hadsereg.

A megállapodás értelmében a Hamásznak összesen 28 túsz holttestét kell átadnia, 20 holttest azonban még mindig a Gázai övezetben van.

A terrorszervezet arra hivatkozik, hogy gondot okoz a földi maradványok fellelése két év háborús pusztítást követően a törmelékben.

Előzőleg, hétfőn a Hamász elengedte a még élő 20 túszát, és átadta négy ember – három izraeli és egy nepáli diák – földi maradványait. Izrael aznap csaknem 2000 palesztin foglyot engedett szabadon.

Izrael kedden arról értesítette az ENSZ-t, hogy mindössze 300 teherautót enged be segélyszállítmányokkal a Gázai övezetbe szerdától, a felét annak, amennyiben megállapodtak. Ugyanakkor nem engednek be sem üzemanyagot, sem gázt a térségbe a humanitárius infrastruktúra kifejezett igényeinek biztosításának kivételével – derül ki egy ENSZ-jegyzékből.

Olga Cserevko, az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalának (OCHA) gázai ügyekért felelős szóvivője megerősítette, hogy erre vonatkozóan értesítést kaptak az izraeli hadsereg palesztin polgári ügyek koordinálásával foglalkozó részlegétől (COGAT).

A COGAT még pénteken közölte, hogy a tűzszünet ideje alatt naponta körülbelül 600 segélyszállító teherautót várnak a Gázai övezetbe. A mostani értesítés viszont már arról szól, hogy korlátozásokat vezettek be, mert „a Hamász megsértette a túszok holttesteinek átadatásáról szóló megállapodást”.

Kiemelt kép: A Hamász palesztin iszlamista szervezet által szabadon engedett izraeli Rom Braslavski érkezik Ramat Gan város egészségügyi központjába 2025. október 13-án. Az Izrael és a Hamász megállapodása szerint a Hamász ezen a napon visszaadja az általa 2023. október 7-én elrabolt izraeli túszok utolsó csoportját, Izrael pedig szabadon enged csaknem kétezer palesztin foglyot (Fotó: MTI/EPA/Atef Szafadi)