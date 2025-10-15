A Kreml megüzente: folytatódik a háború Ukrajnában

Oroszország egyéb alternatíva hiányában folytatja a „különleges hadműveletet” Ukrajnában – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden egy sajtótájékoztatón. Nem sokkal korábban Donald Trump amerikai elnök arról beszélt, hogy a Közel-Kelet után Ukrajnában is szeretné elérni, hogy béke legyen.

Mint írtuk, Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy az Izrael és a Hamász közötti békekötés után Oroszország Ukrajna elleni háborújára kíván koncentrálni.

Vele ellentétben az orosz elnök szóvivője pesszimistábbnak mutatkozott azzal kapcsolatba, hogy lehet-e békét kötni Ukrajnában. Az MTI szerint Dmitrij Peszkov úgy fogalmazott: „Oroszország kész a békés rendezésre”. De hozzátette:

„Oroszország jelen pillanatban alternatívák hiányában folytatja a különleges hadműveletet.”

„Így vagy úgy, de Oroszország biztosítani fogja érdekeit és el fogja érni kitűzött céljait” –hangsúlyozta a Kreml szóvivője, aki (az előző héten egyébként egy másik vezető orosz politikus szintén jelezte, hogy a békekötés lehetősége egyelőre odalett).

Peszkov a fenti mondatokkal Emmanuel Macron nyilatkozatára reagált, amelyben a francia elnök „harcias makacssággal” vádolta meg Moszkvát, amely számára „megtorlást” helyezett kilátásba, ha nem tér vissza a tárgyalóasztalhoz. A szóvivő ismételten üdvözölte az ukrajnai konfliktus rendezése érdekében tett amerikai erőfeszítéseket és kifejezte reményét, hogy Washington ösztönözni fogja Kijevet, hogy lépéseket tegyen a béke felé. Méltatta Steven Witkoff amerikai elnök különmegbízott tárgyalópartneri kvalitásait.

Közölte, hogy egyelőre nem volt újabb kapcsolatfelvétel Törökországgal az ukrajnai rendezés ügyében, de megjegyezte, hogy egy, az orosz és török elnök közötti megbeszélést gyorsan le lehetne egyeztetni.

A Tomahawk rakéták Ukrajnának történő esetleges átadásáról azt mondta, hogy erről a témáról az amerikai és az ukrán államfő közelgő találkozóját követően lesz időszerű nyilatkozni.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (k) és Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (j) a Független Államok Közösségének (FÁK) dusanbei csúcstalálkozóján 2025. október 10-én. MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Grigorij Sziszijev.