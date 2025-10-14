Orbán Viktor elmondta, mi hiányzik szerinte az európaiakból

Orbán Viktor miniszterelnök kedd reggel a Facebookon foglalta össze a hétfői egyiptomi béketárgyalások tanulságait.

„A világ tegnap Egyiptomra figyelt. Trump amerikai elnök olyat tett, amit kevesen gondoltak volna akár pár hónappal ezelőtt is.

A sikere azt üzeni: egy béketárgyalás nem sprint, hanem maraton. A béketárgyalásokon a kudarc nem a levonulásra, hanem a folytatásra ad okot”

– írta kedd reggeli Facebook-posztjában a magyar kormányfő.

Orbán Viktor hozzátette: „Ez a kitartás és állhatatosság hiányzik az európaiakból. Ha valami nem úgy megy, ahogy ők gondolják, megsértődnek és levonulnak. Így nem lehet. Úgy lehet, ahogy Trump elnök csinálja. Újra és újra neki kell veselkedni. Előbb-utóbb bejön.”

„Munkára fel, kedves európaiak!”

– üzente végül a miniszterelnök.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Donald Trump amerikai elnök (j) kezet fog a gázai tűzszüneti megállapodás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)