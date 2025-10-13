Zuhan Donald Tusk népszerűsége: többen vannak, akik lemondatnák a lengyel miniszterelnököt

A lengyelek relatív többsége lemondatná Donald Tusk lengyel miniszterelnököt – derült ki egy friss közvélemény-kutatásból. A válaszadók 47 százaléka azt mondta, hogy Tusknak távoznia kellene, miközben csak 32 százalék válaszolt úgy, hogy maradnia kellene a tisztségében.

Az Opinia24 közvélemény-kutatásából ~ amelyet a lengyel RMF FM hírportál megbízásából végeztek – az derült ki, hogy

a válaszadók közel fele – 47 százalék – úgy véli, hogy Donald Tuskot le kell váltani a miniszterelnöki posztról. Figyelemreméltó, hogy ezen belül 32 százalék azt mondta, hogy Tuskot „határozottan” le kellene váltani.

A válaszadók 32 százaléka ellenzi a leváltását. Ezen belül 17 százalék volt azok aránya, akik „határozottan” ellenezték ezt.

A válaszadók fennmaradó 21 százaléka pedig nem foglalt állást a kérdésben.

A kormányfővel kapcsolatos attitűdökben a legnagyobb különbségek az életkor, az iskolázottság és a pártszimpátia szerint figyelhetők meg – írta az RMF FM.

A válaszok életkori megoszlásának eredményei például azt mutatják, hogy a miniszterelnök leváltására a fiatalok körében a legnagyobb az igény: a 25–29 éveseknek 59 százaléka, a 30–39 éveseknek pedig 56 százaléka szorgalmazta a kormányfő távozását.

Ugyanezen csoportokon belül jelentős részük nyilatkozott úgy, hogy „határozottan” támogatja ezt (43 százalék, illetve 29 százalék).

A legidősebb válaszadóknak, a 60 év felettieknek más a véleménye: 42 százalékuk nem szeretné megváltoztatni a miniszterelnököt. Hasonló különbségek láthatók az iskolai végzettség szerint is :a szakmunkásképzésben részesültek nagyobb valószínűséggel (53 százalékban) támogatják a változást, míg a felsőfokú végzettséggel rendelkezők nagyobb valószínűséggel ellenzik azt (38 százalékban).

A legmarkánsabb kapcsolat a pártpreferenciák mentén látható: a Szabadság és Függetlenség Konföderáció támogatói közel egyhangúlag (83 százalékban) szeretnék, ha Tusk távozna a hatalomból, míg a Jog és Igazságosság (PiS) szavazói is túlnyomórészt támogatják leváltását (73 százalékban). Ezzel szemben a Polgári Koalíció (69 százalék) és az Új Baloldal (56 százalék) választói zömében ellenzik a leváltását, ahogy azok is, akik az idei elnökválasztáson másodikként befutó Rafał Trzaskowskira varsói főpolgármesterre szavaztak.

Az RMF FM szerint

az egyes pártok támogatói közötti egyértelmű megosztottság is azt jelzi, hogy a miniszterelnök alkalmasságának kérdése a következő hónapokban is kulcsfontosságú politikai kérdés marad a lengyel belpolitikában.

Hozzátették, hogy a bizonytalan válaszadók magas aránya szintén arra utal, hogy a kormánykoalíció vezetésével kapcsolatos vita továbbra is nyitott – mind a kormánypártok, mind az ellenzék számára, amelyek egyaránt megpróbálhatják meggyőzni a bizonytalanokat az igazukról.

Kiemelt kép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök beszél a legutóbbi légtérsértés miatt összehívott rendkívüli kabinetülésen Varsóban 2025. szeptember 10-én, amelynek hajnalán több drón repült be Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajnával szembeni légitámadása közben. A lengyel hadsereg műveleti főparancsnoksága (DORSZ) szerint a lengyel vadászgépek a drónok egy részét lelőtték. MTI/EPA/PAP/Szymon Pulcyn.