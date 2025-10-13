Volodimir Zelenszkij újabb rakétákat kért a NATO-tól

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kérte a NATO tagországait a szövetség parlamenti közgyűlésének hétfői ljubljanai plenáris ülésén, hogy folyamatosan lássák el hazáját légvédelmi rendszerekkel és rakétákkal, valamint megköszönte eddigi támogatásukat.

„Hogy leplezze a fronton elszenvedett kudarcait, Oroszország újabb légi terrorhullámot indított Ukrajna, városaink és civil infrastruktúránk ellen. Fő célpontjaik az energiarendszereink. Nap mint nap, éjjel-nappal orosz rakéták és drónok csapnak le az erőművekre és a távvezetékekre” – mondta Zelenszkij, aki videókapcsolaton keresztül szólalt fel az ülésen. Úgy vélte: Vlagyimir Putyin orosz elnök abban bízik, hogy ezek a támadások megtörik az ukrán ellenállást még a közelgő tél előtt.

„Ezt nem engedhetjük meg. Ezért kérem önöket, hogy országaik parlamentjeiben és kormányaiban szorgalmazzák a légvédelmi rendszerek és rakéták további szállítását”

– mondta az ukrán elnök a 32 NATO-tag és partnerország csaknem háromszáz képviselőjének.

Hozzátette: az utóbbi napokban kétszer is tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel a kérdésről, valamint a NATO új, Ukrajna legfontosabb fegyverszükségletét kielégíteni hivatott kezdeményezéséről (PURL), amelyen keresztül Kanada és az európai szövetségesek az amerikai fegyverek Ukrajnába történő szállítását finanszírozzák. Köszönetet mondott minden országnak, amely csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez – köztük Szlovéniának is, amely szeptember végén döntött a részvételéről.

Az ukrán elnök arra is kérte a részt vevő országokat – külön megszólítva Magyarországot –, hogy hagyjanak fel az orosz kőolaj vásárlásával. „Putyinnak minden milliárd számít. Nem lehet egyszerre a szabad világ részének lenni és finanszírozni azokat, akik el akarják azt pusztítani” – hangsúlyozta.

Zelenszkij szorgalmazta az Oroszország elleni szankciók további szigorítását, amelyekre szerinte azért van szükség, hogy akadályozni lehessen Oroszország háborús gépezetét. Ezenkívül nyomást kell gyakorolni azokra, akik továbbra is ellátják Moszkvát drón- és rakétaalkatrészekkel – mondta, megjegyezve, hogy Kína mellett Tajvan és néhány európai, valamint más ország is szállít ilyeneket Oroszországnak.

A NATO parlamenti közgyűlése 71. éves ülésszakának egyik központi témája Ukrajna folyamatos támogatása az orosz agresszióval szembeni küzdelemben. Az ülésszak a hétfői plenáris üléssel zárul.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Politikai Közösség 7. csúcstalálkozójára érkezik Koppenhágában 2025. október 2-án. Az Európai Politikai Közösség tagállamainak vezetői fél évente üléseznek (Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Ida Marie Odgaard)