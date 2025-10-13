Szijjártó Péter: a brüsszeli szankciókra már az európai-közép-ázsiai együttműködés is kezd rámenni

Brüsszel szankciós elvakultságára már az európai-közép-ázsiai együttműködés is kezd rámenni, ugyanis a korlátozásokat már ezen gyorsan fejlődő régió országaira is ki akarják terjeszteni, amit Magyarország élesen ellenez – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebookon.

A tárcavezető arról tájékoztatott a Danijar Amangeldijev kirgiz miniszterelnök-helyettessel lefolytatott tárgyalását követően, hogy egyetértettek abban:

a mai brüsszeli szankciós politika nem korrekt a békés közép-ázsiai országokkal szemben, hiszen ők nem háborúznak, és nincs semmifajta felelősségük az ukrajnai fegyveres konfliktusban.

Hangsúlyozta, hogy az európai gazdaság versenyképessége igen súlyos bajban van, aminek egyik fő oka Brüsszel szankciós politikája. „A háborús szankciók miatt súlyos károk érték az európai gazdaságot, a szankciók sokkal többet ártanak nekünk, mint Oroszországnak” – figyelmeztetett.

„Brüsszel szankciós elvakultságára most már ráadásul az európai-közép-ázsiai együttműködés is kezd rámenni, mivel az uniós szankciókat a gyorsan fejlődő közép-ázsiai térség országaira is ki akarják terjeszteni. Nem véletlen az ottani országok felháborodása, hiszen semmilyen alapja nincsen ezeknek a szankciós intézkedéseknek, azok teljes mértékben figyelmen kívül hagyják a realitásokat” – húzta alá Szijjártó Péter, majd úgy összegzett: „Magyarország álláspontja egyértelmű: a brüsszeli szankciók kudarcot vallottak, itt az idő változtatni és leszámolni a szankciós politikával!”

Brüsszel szerint ezek a cégek az oroszoknak segítenek

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy szeptember végi beszédben azt mondta erről: a 19. oroszok elleni szankciós csomag célja „azoknak a pénzügyi kiskapuk megszüntetése, amelyeket Oroszország a szankciók kijátszására használ”.

„Tranzakciós tilalmat vezetünk be további orosz bankokra és harmadik országok bankjaira. Ahogy a kijátszási taktikák egyre kifinomultabbá válnak, szankcióink is alkalmazkodnak, hogy egy lépéssel előttük járjunk. Ezért korlátozó intézkedéseink először érintik a kriptográfiai platformokat, és tiltják a kriptovalutákkal történő tranzakciókat”

– mondta a Politico szerint a lépésekről, amelyek kirgiz, tádzsik, valamint az Egyesült Arab Emírségekben található intézeteket érintenek.

