Orbán Viktor: Megérkeztünk Egyiptomba. Indul a békecsúcs!

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon közölte, hogy már Egyiptomban van, és több felvételt is megosztott a közösségi oldalán.

Mint írtuk, hétfő reggel derült ki, hogy a kormányfő Donald Trump meghívására az egyiptomi Sarm-es-Sejkbe utazik, ahol békecsúcsot tartanak, és ünnepélyesen aláírják a közel-keleti békemegállapodást.

Orbán Viktor (aki délelőtt még Gödöllőn jelentett be egy történelmi felújítást) hétfő délután közölte a közösségi oldalán, hogy megérkezett a Közel-Keletre.

„Megérkeztünk Egyiptomba. Indul a Békecsúcs!”

– írta a kormányfő.

Orbán Viktor a 24 órán át elérhető Facebook-sztorik között további felvételeket is megosztott a látogatásról, amelyeken látható a fogadás helyszíne, és az is távolabbról, amint a kormányfő éppen magyaráz valamit egy másik vendégnek – aki a videó alapján a szintén Egyiptomba érkezett indonéz elnök, Prabowo Subianto lehet [Frissítés: ez a videórészlet utóbb eltűnt a miniszterelnök Facebook-sztorijai közül, viszont közben felkerült két másik Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel].

Arról, hogy kik lesznek még ott a békecsúcson, ebben a cikkben írtunk bővebben.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)