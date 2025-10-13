Felszólították Németország kancellárját, hogy építsen hidat Orbán Viktor felé

„Aki meg akarja érteni Európa jövőjét, annak Közép-Európára kell figyelnie. Miközben a bizottságok Brüsszelben üléseznek, Budapest és Prága cselekszik. Ahelyett, hogy reflexszerűen konferenciáról konferenciára ugrálna hasonló gondolkodású emberekkel, Friedrich Merz-nek inkább merészebben kellene hidat építenie Orbán Viktor felé” – ezt írta véleménycikkében a Die Welt című lap szerzője, Peter Gauweiler.

„Egy régi kínai mondás, amelyet Szun-ce-nek tulajdonítanak, így szól: »Ha nem működik a stratégiád, változtass rajta.« Ez a tanács ritkán volt relevánsabb, mint ma. Az egész Nyugat számára, és különösen Friedrich Merz számára” – írta cikkében a német publicista, majd példaként említette Donald Trump gázai béketervét és sikereit azzal kapcsolatban, hogy a a nem konvencionális gondolkodás és cselekvés még a nagypolitikában is sikerre vezethet.

Ezzel összefüggésben említette azt is, hogy Donald Trump alaszkai vállalkozása nem más volt, mint az, hogy a politika középpontjába ismét az került, ami „lehetséges”. „A tárgyalások újrafelvétele Moszkvával és Pekinggel, a személyes találkozások és a csatornák megnyitására tett kísérlet humánus gesztusok révén ott, ahol mások évek óta igyekeztek azokat elzárni” – mindez egy kísérlet volt véleménye szerint arra, hogy a megmerevedett világrendet feltörjék, mozgásba hozázk.

„De alig ért véget az alaszkai csúcstalálkozó, London, Párizs és – sajnos – Berlin mindent megtett, hogy megakadályozza ezt a pozitív fordulatot. Az alaszkai találkozót követő első hét – az amerikai csodagyerek iránti lelkesedés ellenére – máris az ott megkezdődött ratifikációs folyamatok egyidejű aláásásával telt”

– vélekedett a Die Welt szerzője, aki szerint ennek eshetett áldozatul Trump és Putyin következő, moszkvai találkozója (amelyet már Alaszkában is emlegettek lehetőségként), vagy a Trump-Putyin-Zelenszkij hármas találkozó is.

Ezért járna jól Németország, ha nyitna Orbán Viktor felé

Véleménye szerint mindez azt mutatja, hogy „az európaiak számára az amerikai pragmatizmus aláásása fontosabb volt, mint annak kihasználása”. „Órák alatt felszínre került a régi európai hiúság, amelynek képviselői hatalmuk elvesztése ellenére is a világtörténelem igazi kormányosainak tartják magukat. Különösen most, amikor az Egyesült Államok élén olyan ember áll, aki úgy kormányoz, mint Huckleberry Finn a Mississippi folyón – száz százalékig szabadon, de minden áramlatot biztos ösztönnel érzékel” – írta.

Szerinte Trumpnak ez a fajta kormányzása ahhoz vezetett, hogy Washington végül egy másik utat választott:

Trump egyre inkább távol tartja magát Ukrajnától, de az európaiakat közben óriási szerződésekkel fizetteti meg az amerikai fegyvergyártó cégeken keresztül.

„Az EU-országok GDP-jének akár 5 százalékát is fegyverekbe kell befektetni, amelyek többsége amerikai gyárakból származik, és a frontvonalon fogják elhasználni. Ez nem béketerv, hanem fordított transzferprogram: a tőke és a felelősség Marylandbe és Virginiába kerül, az Óvilág politikai tehetetlenségét pedig a katonai kiadások még magasabb adósságával álcázzák ”– fogalmazott cikkében a szerőz, aki szerint mindeközben az Európai Unió politikusai annyit lépnek, hogy az erkölcsi retorikával igyekeznek túllicitálni egymást, és a cselekvés helyett csak szavakat lehet látni tőlük. Megjegyezte azt is, hogy az elmúlt hetek, a német és más európai reptereken történt drónincidensek megmutatták, hogy mennyire törékeny a biztonságunk.

Mindeközben a Die Welt szerzője úgy látja, hogy „Közép-Európából egészen más jelek érkeznek”, megemlítve ezzel kapcsolatban a belpolitikai fordulatot hozó csehországi választásokat, valamint Angela Merkel és Orbán Viktor találkozóját is.

„Találkozójuk több, mint egy egyszerű viszontlátás – ez egy potenciális hídépítési erőfeszítés kezdete, egy párbeszédre tett kísérlet Európa politikai táborai között. Merkel, aki egykor a határok megnyitásának építésze volt, nyilvánvalóan felismeri, hogy Európa nem engedheti meg magának új falakat – sem fizikai, sem szellemi értelemben”

– írta ez utóbbiról.

Andrej Babis csehországi sikerével kapcsolatban a publicista úgy fogalmazott, hogy a cseh politikusai „gazdasági sikerei és függetlensége kivételes figurává tették”. „A milliárdos, aki saját erőfeszítéseivel Közép-Európa egyik legnagyobb mezőgazdasági és logisztikai birodalmát építette fel, olyan önbizalmat sugároz, amely gyakran irritálja a nyugati megfigyelőket. A prágai új erős ember saját erőfeszítéseire támaszkodik, nem pedig külföldi támogatásokra.” Majd hozzáfűzte:

„Aki meg akarja érteni Európa jövőjét, annak Közép-Európára kell figyelnie. Míg Brüsszelben üléseznek a bizottságok […] Budapest és Prága pragmatikusan, nemzeti szinten cselekszik, de hajlandóak a párbeszédre. ”

Peter Gauweiler úgy vélekedett: „Ebben a helyzetben ostobaság lenne továbbra is a »több EU-centralizmust« receptre támaszkodni, mert ez valójában kevesebb felelősséget jelent. Az EU nem visel ilyen felelősséget, még jogi okokból sem. Az irányvonalat meghatározó politika azonban megköveteli, hogy a szereplők valóban felelősséget vállaljanak […] Ezért Friedrich Merznek, aki önálló stratégaként szeretne megjelenni, komolyan kellene vennie Szun-ce kijelentését.”

Majd – Angela Merkel látogatására is visszautalva – azt üzente Friedrich Merz-nek:

„Ne távolodjon el ismét Budapesttől, hanem használja ki a berlini kormány számára régóta szükséges párbeszédet. Magyarország gazdaságilag stabilabb és külpolitikai biztonsági kérdésekben egységesebb, mint sok kritikusa. ”

Emellett megjegyezte azt is, hogy a pénzügyi piacok már régóta elkezdtek irányt váltani és beárazni az ukrajnai helyzetet, felismerve azt, hogy Ukrajnát a jelenlegi helyzetben nem lehet segíteni. Ennek példájaként hozta fel, hogy az amerikai befektetési óriás, a BlackRock – ahol egykor Friedrich Merz is dolgozott – pár hónapja visszavonta eredetileg bejelentett befektetési programját Ukrajnában. „Így még a gazdaság is azt az elvet követi, amelyet az európai politikusoknak még újra meg kell tanulniuk: időben irányt váltani, amikor egy stratégia már nem működik” – írta, megjegyezve azt is, hogy „aki ma megpróbálja lebeszélni Trumpot arról, hogy közvetítőként lépjen fel Putyinnal szemben, az nem Washingtonnak árt, hanem Kijevnek”.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában Abu-Dzabiban 2025. szeptember 12-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán.