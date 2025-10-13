Donald Trump landolt Izraelben, vörös szőnyeggel fogadták az elnököt

Donald Trump amerikai elnök hétfőn reggel megérkezett az izraeli Ben Gurion Nemzetközi Repülőtérre, ahol Benjamin Netanjahu izraeli elnök egy díszes ceremónia keretében fogadta.

Donald Trump a gázai békemegállapodás miatt utazott a Közel-Keletre: elnöki különgépe, az Air Force On magyar idő szerint vasárnap éjjel indult el. Mint írtuk, hétfő reggelre a Hamász húsz túsza közül heten már kiszabadultak, és a többiek szabadulása is órákon belül várható.

A reptéren vörös szőnyeggel, katonai zenekari kísérettel, egy díszes ceremónia keretében fogadta az amerikai elnököt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és felesége, Sara, valamint Isaac Herzog izraeli elnök.

Donald Trump egyedül szállt ki az Air Force One-ból, diadalittasan ökölbe szorította a kezét, és mosolygott, miközben lesétált.

Először Isaac Herzoggal rázott kezet, mielőtt köszöntötte volna Benjamin Netanjahut is. A fogadáson jelen volt Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövete, Yechiel Leiter izraeli washingtoni nagykövet, valamint Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja, Jared Kushner – Donald Trump veje és tanácsadója – illetve az amerikai elnök lánya, Ivanka Trump is – írta a The Times of Israel.

A fogadás után az amerikai elnök az izraeli törvényhozás épülete, a Kneszet felé indult, ahol Trump és Netanjahu kétoldalú találkozót tartanak, és ahol az amerikai elnök is beszédet mond várhatóan. Ezen az úton az izraeli elnöki pár – a megszokott protokollal ellentétben – Trump mellett utazott az amerikai elnök biztonsági járművében is – jegyezte meg a The Jerusalem Post.

Az amerikai elnöki repülőgép, az Air Force One utoljára a 2023. október 7-i támadások után járt Izraelben, amikor az akkori elnök, Joe Biden szolidaritási látogatásra érkezett.

Trump lesz a negyedik amerikai elnök, aki valaha is felszólal a Kneszet plenáris ülésén.

Az amerikai elnök a tervek szerint találkozik később a túszok családtagjaival is. Mindössze négy órásra tervezett Izraeli tartózkodása után Egyiptomba indul a Gázai övezet és a palesztinok ügyének rendezésére szervezett nemzetközi konferenciára – ez utóbbi találkozóra Orbán Viktor miniszterelnököt is meghívta.

Szeretne ellátogatni Gázába is

Az amerikai elnök röviden a sajtó kérdésire is válaszolt a repülőút alatt. A BBC szerint arra a kérdésre, hogy szeretne-e ellátogatni Gázába, az Air Force One fedélzetén a sajtónak azt válaszolta, hogy „büszke” lenne rá.

„Anélkül is nagyon jól ismerem. Szeretném megtenni, legalább egyszer szeretnék ott járni”

– mondta az elnök, hozzátéve: „De szerintem ez egy nagy csoda lesz az elkövetkező évtizedekben.”

Kiemelt kép: felvétel Donald Trump érkezéséről. Forrás: youtube.com/Government Press Office.