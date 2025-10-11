Vilmos herceg elérzékenyült, alig tudta visszatartani a könnyeit

A trónörökös Rhian Mannings-szel beszélgetett, aki érje öngyilkossága után létrehozott egy gyászolókat segítő jótékonysági szervezetet– írta a BBC.
A beszélgetés egy pontján Mannings elmondta a a hercegnek, hogy férje öt nappal azután végzett magával, hogy elvesztették az egyéves fiukat. A herceg megkérdezte tőle, hogyan tudta ezt feldolgozni, és hogyan tudta tovább nevelni két másik gyermekét. „Visszatekintve még mindig nem tudom, hogyan tudtuk túlélni” – mondta a nő.
Vilmos herceg később megkérdezte tőle, hogy mit mondana a férjének. „Miért nem beszéltél velem? Ezt kérdezem magamtól minden egyes nap. Teljesen összetört, folyamatosan magát okolta. De szeretném, ha leülhetnék vele, és megkérdezhetném: »Miért nem fordultál hozzám?« Mert annyi örömről maradt le. És minden rendben lett volna. Szerintem ez a legnehezebb, minden rendben lett volna.”
A herceg ezen a ponton láthatóan elérzékenyült.
„Jól van?” – kérdezte ezt látva a beszélgetőpartnere, mire a herceg azt válaszolta: „Sajnálom, nehéz ezeket a kérdéseket feltenni.”
„Ön is átélt már veszteséget. Az élet néha szörnyű meglepetéseket tartogat. Ha beszélünk róla, ha reménykedünk, akkor tovább tudunk lépni” – mondta erre Rhian Mannings.
Küzdelem az öngyilkosság ellen
Vilmos herceg korábban is foglalkozott a témával, ugyanis alapítványa 1 millió fonttal járul hozzá egy nemzeti öngyilkosság-megelőzési hálózat fejlesztéséhez.
A hálózat az öngyilkosságok kiváltó okainak jobb megértésén fog dolgozni, és támogatást fog nyújtani az érintetteknek.
A hálózatnak 20 szervezet lesz a tagja, köztük az is, amelyet Rhian Mannings létrehozott). A trónörökös a mentális egészség világnapján korábban kijelentette, hogy „merész, egységes nemzeti választ szeretne kialakítani az öngyilkosságok szívszorító és megelőzhető tragédiájára”.
A herceg alapítványa szerint az öngyilkosság megelőzése „összetett kihívás”, és nincs olyan „egységes támogatási modell”, amely minden esetben alkalmazható lenne. Az új hálózat azonban megpróbálja jobban megérteni a kiváltó okokat, segíteni az embereket, és tovább ösztönözni az ezzel foglalkozó különböző ügynökségek, jótékonysági szervezetek közötti együttműködést.
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!