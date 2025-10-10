Szijjártó Péter telefonon egyeztetett az izraeli külügyminiszterrel a tűzszünetről

Gratulált izraeli kollégájának a gázai békemegállapodás első fázisához, és reményét fejezte ki, hogy a túszok napokon belül hazatérhetnek – erről számolt be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

A tárcavezető az izraeli kollégájával, Gideon Szaárral folytatott telefonos egyeztetését követően arról számolt be, hogy gratulált a gázai békemegállapodás első fázisához, s kifejezte azon reményét, hogy

ez visszahozza „a békés, nyugodt, terrorizmustól és rakétatámadásoktól mentes élet lehetőségét a Közel-Kelet összes országa számára”.

„Biztosítottam Magyarország támogatásáról a béketárgyalások során, illetve reményünket fejeztük ki arra, hogy most már csak egy-két napot kell várni, és a túszok, közöttük a magyar állampolgár is, két év után visszatérhetnek a családjaikhoz” – tudatta.

Izrael és a Hamász köt az első fázis értelmében pénteken lépett életbe a tűzszünet, és legkésőbb hétfőn sor kerülhet a túszok és foglyok cseréjére a felek közt.

