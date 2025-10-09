Kim Dzsongün felszólította a pártállam tagjait, hogy ne éljenek vissza a hatalmukkal

Kim Dzsongün észak-koreai vezető csütörtökön felszólította párttársait, hogy szabaduljanak meg minden bürokratikus bűntől, beleértve az opportunizmust és a hivatali visszaélést – közölte a KCNA nemzeti hírügynökség.

A Koreai Munkapárt Történeti Múzeumában tett látogatása során Kim Dzsongün egyebek között hangsúlyozta:

„Pártunk felgyorsítja a forradalom előremenetelét azáltal, hogy kiirt minden bűnt: nemcsak a tudatlanságot és az alkalmatlanságot, a felelőtlenséget, az opportunizmust, a formalizmust és a ravaszságot, hanem az önkényt és a hatalommal való visszaélést is, amelyek ártanak a szocializmus ügyének.”

Az észak-koreai vezető kijelentette, hogy nemcsak a párttagok tömegekhez való hozzáállásának, erkölcsi jellemének és munkastílusának kell megváltoznia, hanem gondolkodásmódjuknak és képességeiknek is.

Kim Dzsongün felszólalása nem sokkal egy történelmi évforduló előtt történt: Észak-Koreában pénteken ünneplik a Koreai Munkáspárt alapításának 80. évfordulóját.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) és Kim Dzsongün észak-koreai vezetõ, a Koreai Munkapárt fõtitkára, a Nemzetvédelmi Bizottság elsõ elnöke a felszabadulási emlékmû koszorúzási ünnepségén Phenjanban 2024. június 19-én, Putyin kétnapos észak-koreai látogatása idején. MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat pool/Gavriil Grigorov.