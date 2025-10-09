Donald Trump napokon belül Izraelbe utazhat, már készülnek a fogadására

Az izraeli kormányzat elkezdett felkészülni arra, hogy Donald Trump amerikai elnök hamarosan az országba utazik. A látogatásra már vasárnap sor kerülhet – jelentette az izraeli sajtó.

Izrael csütörtökön megkezdte az előkészületeket az amerikai elnök jövő héten várható látogatására, nem sokkal azután, hogy Trump bejelentette: Izrael és a Hamász aláírta az elnök béketervének „első fázisát”, amelynek célja az összes túsz szabadon bocsátása és végső soron a gázai háború befejezése – értesült a The Times of Israel.

Az izraeli híroldalnak egy tisztviselő úgy fogalmazott, hogy a látogatás „benne van a pakliban”, bár megjegyezte, hogy ez ügyben még folynak a tárgyalások.

Egy másik sajtóforrás, az izraeli Kan közszolgálati műsorszolgáltató azonban már konkrét információkat közölt a látogatással kapcsolatban. Úgy értesült:

a jelenlegi terv szerint Donald Trumpot vasárnap délután 3 órakor fogadják Izraelben, Ben Gurion repülőtéren, ünnepélyes ceremónia keretében.

Ezt követően az amerikai elnök részvételével ünnepségeket tartanak az izraeli törvényhozásban, a kneszetben és a jeruzsálemi Siratófalnál is. A hozzájuk eljutott terv szerint azonban Trump nem marad sokáig: a Kan szerint vasárnap este 11 órakor már fel is száll az amerikai elnök gépe.

Szerdán, az egyezség megkötése előtt maga Trump is azt ígérte, hogy ha megszületik a megállapodás, akkor a Közel-Keletre utazik.

„Valószínűleg vasárnap, vagy talán szombaton megyünk” – mondta akkor az elnök.

Egy harmadik izraeli sajtóforrás, az Ynet szintén úgy értesült, hogy Trump látogatása várhatóan rövid lesz, és a Gázában maradt 48 túsz szabadon bocsátásának ütemtervétől függhet, de az ő közlésük alapján a fentinél valamivel hosszabb vizitről lenne szó, amelynek részeként legalább egy éjszakára el is szállásolnák az amerikai delegációt. A Ynet szerint ugyanis az amerikai elnök és csapata várhatóan a jeruzsálemi King David Hotelben száll meg, amely rendszeresen fogad nemzetközi delegációkat, és gyakran szolgál hivatalos szálláshelyként az izraeli kormányt látogató államfőknek, diplomatáknak és más vendégeknek. A jelentés szerint a delegációnak a szálloda két emeletére lesz szüksége, és néhány vendéget is ki kell majd költöztetni, hogy Trumpnak helyet tudjanak biztosítani.

Mindeközben Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök telefonbeszélgetést folytatott Trumppal a megállapodás aláírása után – közölte a miniszterelnöki hivatal, amely szerint Netanjahu meghívta az amerikai vezetőt, hogy tartson beszédet a kneszetben.

Videó: így tudta meg Donald Trump, hogy Izrael és a Hamász között létrejöhet az egyezség

A közösségi médiában kezdett terjedni egy felvétel arról, hogy Donald Trump a magyar idő szerint szerda esti sajtótájékoztatóján miként tudta meg, hogy Izrael megállapodott a Hamásszal. A felvételen látható, hogy Marco Rubio külügyminiszter odalépett hozzá, átadott neki egy cetlit, majd a fülébe is suttogott valamit.

Trump ezek után közölte az újságírókkal: „A külügyminiszter most adott át egy jegyzéket, miszerint nagyon közel állunk egy közel-keleti megállapodáshoz, és hamarosan szükségük lesz rám. Szóval még pár kérdést fogadunk.” Az amerikai elnök nem sokkal később a Truth Socialön jelentette be, hogy a felek aláírták a megállapodást.

