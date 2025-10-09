Az Európai Parlament elutasította Ursula von der Leyen leváltását

Elutasította az Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szemben benyújtott mindkét bizalmatlansági indítványt az Európai Parlament (EP) csütörtökön.

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén előbb a Patrióták Európáért uniós parlamenti frakciója által kezdeményezett bizalmatlansági indítvány ügyében, majd az Európai Baloldal által kezdeményezett bizalmatlansági indítványról szavazott.

Mindkét, az uniós bizottság elnökének távozását sürgető kezdeményezést elutasította az EP.

Az első esetben – amelynél a jobboldali Patrióták Európért frakció kezdeményezte Von der Leyen elmozdítását – 179 igen és 378 szavazat érkezett, 37 képviselő pedig tartózkodott. A második esetben – ennél az Európai Baloldal frakciója volt a kezdeményező – 133 igen és 383 nem szavazat érkezett, miközben 78-an tartózkodtak – írta az Euractiv brüsszeli híroldal.

Várható volt

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel azt írta az indítványról: „A keddi mentelmi szavazás után ma újra beindul a brüsszeli mosoda. Akit ma tisztára kell mosni, az nem más, mint maga az Európai Bizottság elnök asszonya, Ursula von der Leyen”.

A bizalmatlansági indítvány elfogadásához a jelen lévő képviselők szavazatainak kétharmadára, továbbá az összes EP-képviselő abszolút többségének támogatására lett volna szükség.

Az utóbbi legalább 361 igen voksot jelent a jelenleg 720 tagú Európai Parlamentben: ennél kevesebb vokssal semekkora részvétel mellett nem lehet megbuktatni az Európai Bizottság vezetőjét. A szerdai szavazásokon azonban mindkét esetben 594 képviselő vett részt, ami (a kétharmados szabály miatt) azt jelenti, hogy 396 igennel lehetett volna elfogadni az indítványt.

A Patrióták Európáért képviselőcsoport korábban az uniós bizottság számos területet érintő „romboló politikáját”, valamint elhibázott döntéseit bírálta azt hangoztatva, hogy Ursula von der Leyen képtelen megbirkózni a legsürgetőbb kihívásokkal.

Véleményük szerint az Európai Unió vezetőjének döntései nem szolgálják az európaiak érdekeit, amik miatt Európa versenyképessége és gazdasági növekedése folyamatosan csökken.

Az uniós bizottság nem tudott megfelelő megoldásokat találni az illegális migráció megállítására, ami biztonsági kihívásokat jelent – tették hozzá. Kifogásolták továbbá, hogy a brüsszeli testület nem a gazdák érdekeit képviseli, megsértette az átláthatóság követelményét, és túllépte hatásköreit, súlyosan aláásva a nemzeti szuverenitást és a polgárok Európai Unióba vetett bizalmát.

Az Európai Baloldal mindeközben egyebek mellett azért nyújtotta be az indítványt, mert képviselőik véleménye szerint az uniós bizottság több megállapodás esetében átlépte a hatásköreit és mandátumát, valamint felrótták az Izraellel szembeni szankciók kivetésének a hiányát is.

A bizalmatlansági indítvány elfogadása esetén Ursula von der Leyen mellett az Európai Bizottság teljes biztosi testülete lemondásra kényszerült volna.

Az európai intézmények történetében ez volt a második bizalmatlansági szavazás az Európai Bizottság elnökével szemben, ugyanis júliusban is szavazott már egy hasonló indítványról a parlament: akkor 175 igen és 360 vokssal, illetve 18 tartózkodással bukott el a kezdeményezés. Akkor a Pfizer-gate ügy miatt kezdeményezték a bizottság elnökének leváltását.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az Európai Tanács március 20-i ülésének eredményeiről tartott vitában az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén 2025. április 1-jén (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)