Oroszország kimondta: oda a békekötés lehetősége, folytatódik a háború Ukrajnában

Lezárult az az időablak, amelyen belül véget lehetett volna vetni az ukrajnai háborúnak – jelentette ki Szergej Rjabkov, Oroszország helyettes külügyminisztere az orosz parlamentben.

Szergej Rjabkov a törvényhozásban lényegében azt mondta: elillant az a lehetőség, amelyet az alaszkai Trump-Putyin békecsúcs biztosított volna a háború lezárására.

„Sajnos el kell ismernünk, hogy a lendület, melyet az Anchorage-i csúcstalálkozó adott a megállapodásnak, elmúlt, a háború támogatóinak, főleg az európaiaknak köszönhetően, akik az utolsó ukránig akarnak harcolni”

– jelentette ki Rjabkov a Portfolio szemléje szerint az orosz törvényhozásban, az Állami Dumában.

Mint a portál emlékeztetett, az alaszkai csúcstalálkozó idején látszottak olyan jelek, amelyek a megállapodás felé mutattak. Elemzők szerint az egyezség végül azért siklott ki, mert Oroszország az ukrán fél számára irreális követeléseket (négy ukrajnai régió teljes átadása, az orosz mint államnyelv Ukrajnában, a 2014-ben elfoglalt Krím félsziget hivatalos, de jure elismerése Oroszország részeként) fogalmazott meg. Vlagyimir Putyin később több és több követelést nyújtott be, és noha szó esett arról, hogy az orosz elnök kész lenne találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, erre nem került sor.

Donald Trump amerikai elnök emiatt kijelentette, hogy csalódott Vlagyimir Putyinban és nemrég fontolóra vette, hogy Tomahawk rakétákat ad közvetve Ukrajnának – sőt, saját elmondása szerint mostanra már döntött is erről. Ráadásul a rakéták mellett a hírszerzési információk megosztásában is további segítség látszik körvonalazódni az amerikaiak részéről Ukrajna számára.

Kiemelt kép: az orosz Állami Duma sajtószolgálata által közreadott képen Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes beszél az orosz parlamenti alsóház, az Állami Duma moszkvai üléstermében 2023. május 16-án. Forrás: MTI/EPA/Állami Duma sajtószolgálata.