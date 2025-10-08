Nagy bejelentést tett Vlagyimir Putyin a háborúról

Csaknem ötezer négyzetkilométer területet foglalt el idén az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban – jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz védelmi minisztériumnak és a vezérkarnak a vezetőségével kedden, Szentpéterváron tartott tanácskozásán.

„Jelenleg a stratégiai kezdeményezés teljes mértékben az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek kezében van. Ebben az évben közel ötezer, 4900 négyzetkilométernyi területet és 212 települést szabadítottunk fel” – mondta az orosz elnök október 7-én (73. születésnapján) a Kreml honlapján közzétett beszámoló szerint, méltatva az orosz hadsereg és hadiipar teljesítményét.

A Reuters hírügynökség megjegyezte:

a 4900 kilométernyi terület Ukrajna teljes területének kevesebb mint 1 százalékát teszi ki, és az ország teljes területének összesen közel 20 százalékát ellenőrzi jelenleg az orosz hadsereg.

Putyin a találkozón elmondott beszédében kijelentette, hogy Oroszország céljai ugyanazok maradtak, mint amikor 2022 februárjában elindította „különleges katonai műveletét”, amelynek célja Ukrajna „demilitarizálása és nácimentesítése”.

„Az ellenség, annak ellenére, hogy kísérleteket tesz a kitartó ellenállásra, a harci érintkezési vonal teljes hosszában visszavonul”

– mondta az orosz elnök, miközben azt is állította, hogy az ukrán hadsereg megpróbál az orosz terület mélységében lévő polgári célpontok ellen csapásokat végrehajtani.

Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke a tanácskozáson arról tett jelentést, hogy befejeződött a kleban-biki víztározó déli részén bekerített ellenséges csapatok megsemmisítése. Kupjanszk déli negyedeiben ugyanez a végéhez közeledik, sikeresen halad az előrenyomulás Liman irányába, Jampil nagy része pedig már orosz ellenőrzés alatt áll – sorolta.

Mint mondta, az orosz haderő közeledik Sziverszkhez és Kosztantyinivkához, valamint benyomul az ukrán védelem mélységébe Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja régióiban, harcokat folytatva Zaporizzsja város, valamint Primorszke és Sztepnohirszk irányában. Állítása szerint az orosz hadsereg célzottan a hadiipari létesítményekre, elsősorban az ukrán rakéta- és dróngyártás helyszíneire mér csapásokat.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök a védelmi minisztérium vezetőivel és a vezérkar tagjaival tanácskozik Szentpéterváron 2025. október 7-én, az Ukrajna elleni orosz háború negyedik évében. MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki hivatal pool/Mihail Mecel.