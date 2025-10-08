Donald Tusk döntött: nem adják ki a letartóztatott Volodimir Z.-t Németországnak

Európának az okozott problémát, hogy egyáltalán megépült az Északi Áramlat balti-tengeri német–orosz gázvezeték, nem pedig az, hogy felrobbantották, ezért Lengyelországnak nem érdeke kiadni Németországnak azt az ukrán férfit, Volodimir Z.-t, akit a szabotázsakcióban való részvétellel gyanúsítanak – jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő kedden Varsóban.

A lengyel miniszterelnök a Varsóba látogató új litván kormányfővel, Inga Ruginienével közös sajtóértekezletén beszélt arról, hogy

nem akarják kiadni a múlt héten Lengyelországban elfogott és letartóztatott Volodimir Z. ukrán állampolgárt, akit Németország azzal gyanúsít, hogy 2022-ben búvárként részt vett az Északi Áramlat felrobbantásában.

„A mi szempontunkból az Északi Áramlat 2 kapcsán csak azoknak kellene szégyenkezniük és hallgatniuk, akik a gázvezeték megépítése mellett döntöttek” – jelentette ki Tusk. Véleménye szerint Európának, ezen belül Ukrajnának, Litvániának és Lengyelországnak „nem az a gondja, hogy az Északi Áramlat 2-t felrobbantották, hanem az, hogy megépítették”. A gázvezetéket Oroszország egyes európai országok, illetve német és holland cégek pénzéből létesítette, nemcsak Litvánia és Lengyelország, hanem egész Európa létfontosságú érdekeit sértve ezzel – fogalmazott.

Emlékeztetett arra is, hogy Lengyelország mindig határozottan ellenezte az Északi Áramlat 2 megépítését. Majd hozzátette: az európai elfogatóparancs alapján körözött Volodimir Z. ügyében lengyel bíróság fog dönteni, de az ügyben változatlan a lengyel kormány álláspontja: Lengyelországnak „nem érdeke kiadni őt egy idegen államnak, és az nem is lenne tisztességes” – jelentette ki Tusk.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban a lengyel kormányfő elmondta: osztja litván kolléganője és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „mérsékelt optimizmusát, miszerint a dolgok mind a fronton, mind az amerikai szerepvállalás tekintetében valószínűleg valamivel jobb irányba haladnak”, mint ahogy ez néhány héttel ezelőtt tűnt.

Feltétlenül szükségesnek nevezte Tusk a Lengyelország és Litvánia közötti, valamint a NATO-n belüli koordinációt a jelenlegi és lehetséges jövőbeli orosz provokációk tekintetében. „Mi vagyunk azok az országok, amelyek a leginkább ki vannak téve az orosz irányból érkező közvetlen provokációknak” – jegyezte meg.

Inga Ruginiene mindeközben közölte: varsói látogatására Ukrajnából érkezett. Litvánia és Lengyelország kormányának „mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy Ukrajna saját feltételei szerint győzzön” a háborúban – jellentette ki a litván kormányfő.

Ezzel gyanúsítják Volodimir Z.-t

A német hatóságok szerint egy csoport 2022 szeptemberében a németországi Rostockból a dániai Bornholm-sziget közelébe hajózott, távolról irányítható robbanószerkezeteket helyezett el a tenger mélyén futó vezetékpárokon, majd működésbe hozták őket. A négy szál közül három megrongálódott a robbanásoktól.

Ennek a csoport lehetett a tagja Volodimir Z. is, noha az ukrán férfi azt állítja, hogy nem vett részt az akcióban, a robbantás idején Ukrajnában volt. Egy lengyel bíróság a múlt héten a gyanúsított hétnapos előzetes letartóztatásáról döntött, az intézkedést hétfőn további 40 nappal meghosszabbították.

A 2022-es ügy egy másik gyanúsítottjával kapcsolatban nemrég az a döntés született, hogy őt kiadják a németeknek.

