Brüsszel megint bajba keveredett: kiújulhat a kereskedelmi háború Donald Trumppal

Az Európai Unió tisztségviselői úgy vélik, hogy az Egyesült Államok újabb kereskedelmi engedményekre és egyéb intézkedésekre vonatkozó, nemrég megfogalmazott követelései alááshatják azt a július végén megkötött kereskedelmi megállapodást, amely a transzatlanti szövetségeseket a kereskedelmi háború széléről hozta vissza – számolt be a Bloomberg.

A hírügynökségnek névtelenséget kérő források beszéltek arról, hogy Donald Trump amerikai elnök kormánya október elején egy újabb követeléseket tartalmazó javaslatot küldött az EU-nak a kölcsönös, tisztességes és kiegyensúlyozott kereskedelem megvalósítása érdekében.

Az uniós tisztviselők maximalistának tartják a javaslatban megfogalmazott követeléseket, amely jelentős engedményekre kényszerítené az EU-t.

A források nem voltak hajlandók részleteket elárulni az amerikai követelésekről, de azt elmondták, hogy az unió tisztségviselői szerdán tájékoztatják a tagállamokat erről.

Mint a Bloomberg írta, az új követelések akkor érkeztek, amikor a két fél a nyári kereskedelmi megállapodás következő lépéseinek megtárgyalására készül. A júliusi egyezség 15 százalékos vámot szabott az Egyesült Államokba szállított legtöbb uniós árura, miközben az amerikai áruk közül szinte az összes vám nélkül érkezhet Európába. Ráadásul az Európai Unió vezetése olyan vállalásokat is tett, amelyeket nem tud teljesíteni, mert csak tagállami szinten kivitelezhetők.

Amerika nem kezeli egyenlő partnerként Brüsszel, az EU tagállami segítséget fog kérni

A hírügynökség forrásai szerint az újabb követelések részeként

az Egyesült Államok lehetőséget keresett az Európai Unió bizonyos jogszabályainak megvitatására is – beleértve a digitális és technológiai szabályozásokat, valamint a vállalatok működési kötelezettségeit és a környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokat is.

Az EU korábban többször kijelentette, hogy a szabályozási autonómia fenntartása vörös vonal, de arra hajlandónak mutatkozott, hogy konzultáljon az Egyesült Államokkal ezekben a kérdésekben.

Az elmúlt hónapokban mindkét fél több lépést tett a júliusi megállapodás végrehajtása érdekében. A Trump-kormány megerősítette, hogy az európai autók a 15 százalékos vámtétel alkalmazásában részesülnek, és nem a mindenki másra kivetett, 25 százalékos ágazati vámtételben. A gyógyszeripari exportra várhatóan ugyanaz a bánásmód vonatkozik majd.

Cserébe az EU jogszabályt terjesztett elő az amerikai ipari termékek és egyes nem érzékeny mezőgazdasági exporttermékek vámjainak csökkentésére. E lépéshez viszont az Európai Parlament támogatására is szükség van, amelynek még a teljes kereskedelmi megállapodást is jóvá kell hagynia.

Az acélra és alumíniumra kivetett 50 százalékos amerikai vámok csökkentéséről folyó tárgyalások azonban alig haladtak előre. Az Európai Unió a héten bejelentette, hogy egy bizonyos kvóta felett ugyanolyan vámot szándékozik bevezetni a külföldi acélimportra. Az Egyesült Államok mindeközben ellenezte azt is, hogy olyan árukat, mint a bor és más szeszes italok felvegyenek a 15 százalékos vám alól mentes importáruk listájára – tették hozzá a Bloomberg forrásai, akik szerint az Európai Unió attól tart, hogy a Trump-kormány hamarosan egyidejűleg bővíti az 50 százalékos vámmal érintett acél- és alumíniumderivatívák listáját, és további vámokat készül bevezetni más szektorokban, például az orvostechnikai eszközök és technológiák területén.

Ha ez megtörténik, akkor még kevesebb jelentősége lesz a júliusi megállapodásnak, mivel az eddiginél is kevesebb területre fog kiterjedni az a 15 százalékos vámplafon, amelyről akkor megegyeztek.

Az EU tisztségviselői mindezek után politikai útmutatást fognak kérni a tagállamoktól az amerikai javaslattal és a tárgyalások következő lépéseinek kezelésével kapcsolatban – mondták végül a Bloomberg forrásai.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök nyilatkozik a sajtó munkatársainak az alaszkai Ambler bányászati körzet infrastruktúrájának fejlesztéséről szóló elnöki rendelet aláírása alkalmával a washingtoni Fehér Ház Ovális Irodájában 2025. október 6-án (Fotó: MTI/AP/Jacquelyn Martin)