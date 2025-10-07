Zelenszkij szerint nyugati alkatrészeket találtak az Ukrajnát támadó orosz drónokban

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy sajtótájékoztatón közölte, hogy „sajnos” számos Ukrajna ellen felhasznált orosz drónban nyugati alkatrészeket is találtak.

Az Independent szerint Zelenszkij még egy vasárnapi videóüzenetben bírálta a szövetséges országokat, köztük az Egyesült Királyságot és az Egyesült Államokat, miután vasárnap nyugati alkatrészeket találtak az Ukrajna elleni támadásban használt orosz drónokban.

Az ukrán elnök úgy fogalmazott, hogy „több százezer alkatrészt” szállíthattak be a nyugati országok az orosz hadiiparba.

„Sajnos sok kritikus alkatrészt továbbra is Európából és az Egyesült Államokból szállítanak Oroszországnak. És nem egy tucat alkatrészről van szó, hanem több százezer alkatrészről, tisztán kereskedelmi célú szállításokról” – mondta vasárnap esti beszédében.

Az, hogy nyugati alkatrészek is találhatóak számos orosz haditechnikai eszközben, nem újdonság: 2022 óta számos alkalommal lehetett olvasni erről (bár a nyugati cégek bizonyos esetekben azt állították, hogy az invázió kezdete óta leállították az Oroszországba történő exportot).

Zelenszkij az X-en azt írta, hogy a vasárnapi orosz dróntámadásban részt vevő eszközökben brit gyártmányú repülésirányító mikrokomputereket találtak. Az aznapi drón- és rakétatámadás Lvivben négy ember halálát okozta – köztük egy 15 éves fiúét is – és hat másik ember megsérült.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tart Kijevben 2025. szeptember 27-én. MTI/EPA.