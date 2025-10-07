Ma van Vlagyimir Putyin születésnapja, Kim Dzsongün felköszöntötte

Kim Dzsongün észak-koreai vezető gratulált orosz kollégájának, Vlagyimir Putyinnak születésnapja alkalmából, és kifejezte bizalmát a két ország közötti örök barátságban és a folytatódó szövetségi kapcsolatokban – jelentette a Koreai Központi Hírügynökség (KCNA).

„Nem kétlem, hogy a két ország közötti szövetségi kapcsolatok, amelyek fénykorukat élik, a jövőben is változatlanul folytatódni fognak, köszönhetően a köztünk lévő meleg baráti viszonyoknak és szoros bajtársi kapcsolatoknak, és nagyban hozzájárulnak a kétoldalú kapcsolatok átfogó fejlődésének erőteljes előmozdításához és egy igazságos, többpólusú világrend létrehozásához” – idézte Kim Dzsongün szavait az orosz TASZSZ hírügynökség.

Közlésük szerint

az észak-korai vezető biztosította Putyint, hogy Észak-Korea „teljes mértékben támogatni fogja az orosz nép igazságos küzdelmét a nemzeti szuverenitás, a területi integritás és a biztonsági érdekek védelméért, és hűséges marad az Észak-Korea és Oroszország közötti államközi szerződés végrehajtásához, amelyet a jövőben is testvéri kötelességének tekinti”.

„Phenjan és Moszkva mindig együtt fog állni, és barátságunk örök lesz” – zárta szavait az észak-koreai vezető.

Mint a TASZSZ megjegyzi, Vlagyimir Putyin október 7-én ünnepli 73. születésnapját. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője bejelentette, hogy számos további nemzetközi telefonhívás vár Putyinra ennek apropóján.

