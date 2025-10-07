Donald Trump döntött: Ukrajna megkaphatja a nagy hatótávolságú rakétákat, de vannak feltételei

Donald Trump nem akar eszkalációt látni az orosz-ukrán háborúban, és ennek megfelelően hozza meg a döntést nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták rendelkezésre bocsátásáról – erről magyar idő szerint hétfő este tartott sajtótájékoztatóján beszélt az amerikai elnök a Fehér Házban. Trump azt mondta: lényegében meghozta a döntést a kérdésben, de előtte bizonyos kérdéseket még fel akar tenni az ukránoknak arról, hogy miként használnák fel a fegyvereket.

Mint a minap írtuk, külföldi sajtóhírek szerint Trump az utóbbi napokban már fontolgatta a Tomahawk rakéták átadását, sőt, még azt sem zárta ki, hogy a hírszerzésben is további segítséget ad Ukrajnának az Oroszország elleni csapásokhoz.

A Reuters beszámolója szerint a rakéták a magyar idő szerint hétfő este tartott sajtótájékoztatón is szóba kerültek. A kérdésre, hogy döntött-e a rakéták átadásáról, Trump azt válaszolta:

nem zárja ki a rakéták átadását, és hogy nagyjából „eldöntötte már” ezt a kérdést.

Későbbi szavaiból az következik, hogy az amerikai elnök az igen mellett dönthetett, noha csak bizonyos feltételekkel adná át a fegyvereket. Trump ugyanis úgy folytatta: „Szeretném megtudni, mit csinálnak velük. Hova küldik őket? Azt hiszem, ezt a kérdést fogom feltenni.”

Majd – ugyancsak arra utalva, hogy a fegyverek bizonyos feltételekkel átadhatóak lehetnek – hozzáfűzte:

„Néhány kérdést feltennék. Nem akarom, hogy a háború eszkalálódjon”.

A Kreml és az ukrán kormány egyelőre nem reagált Trump szavaira – jegyezte meg cikkében a Reuters.

A Tomahawk rakéták hatótávolsága viszont akár 2500 km is lehet, ami Ukrajna számára teljesen új célpontokat nyitna meg Oroszországon belül, és Moszkvát is a rakétatámadások hatótávolságán belülre helyezné.

Rossz helyzetértékelés vezetett a háborúhoz – mondta

Az MTI szerint az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban az amerikai elnök a sajtótájékoztatón megismételte, hogy soha nem lett volna szabad elkezdődnie, amivel kapcsolatban megjegyezte, hogy mindkét oldal, Oroszország és Ukrajna rossz helyzetértékelése vezetett a háborúhoz. „Senki nem áll jól abban a háborúban” – jegyezte meg Donald Trump.

Mint írtuk, az amerikai elnök a sajtóeseményen beszélt arról is, hogy készen áll életbe léptetni egy több mint kétszáz évvel ezelőtti törvényt azért, hogy a hadsereg szükség esetén zendüléseket is leverhessen az amerikai városokban.

