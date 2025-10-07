Az izraeli miniszterelnök telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyinnal

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfő éjjel telefonon tárgyaltak többek között Szíriáról és az iráni atomkérdésről , illetve a közel-keleti régió helyzetéről – közölte a Kreml sajtószolgálata.

„A felek véleményt cseréltek regionális témákról. Kifejezték hajlandóságukat, hogy tárgyalások útján megoldást keressenek az iráni atomprogrammal kapcsolatos helyzetre és Szíria további stabilizálására” – közölte az orosz elnök hivatala sajtószolgálata a TASZSZ hírügynökség szerint.

Mint emlékeztettek, az Irán és az Egyesült Államok között, öt tárgyalási fordulóban folytatott egyeztetések nem vezettek eredményre a nukleáris kérdésben. Iránt azóta újabb szankciókkal sújtotta az Európai Unió az atomprogram miatt.

Ami Szíriát illeti, ott 2024 év végén a kormányellenes erők offenzívája Bassár el-Aszad diktátor bukását eredményezte, aki később Moszkvában kapott menedéket. Az új szíriai vezetéssel azonban Izraelnek sincs jó viszonya.

Gratulált Vlagyimir Putyinnak

A TASZSZ szerint Benjamin Netanjahu a hétfő éjjeli telefonbeszélgetés alatt előre gratulált Vlagyimir Putyin orosz elnöknek születésnapja alkalmából is.

Mint írtuk, az orosz elnök október 7-én ünnepli 73. születésnapját, és Kim Dzsongun észak-koreai vezető is külön gratulált neki.Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője bejelentette, hogy számos további nemzetközi telefonhívás vár Putyinra ennek apropóján.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) fogadja Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt vidéki rezidenciáján, a Moszkva melletti Novo-Ogarjovóban 2015. szeptember 21-én.(MTI/EPA/AP pool/Ivan Szekretarev)