Így készül a Hamász a békére: egy arab lap szerint elkezdték összegyűjteni a halott túszok maradványait

A Hamász elkezdte összegyűjteni a Gázai övezetben elhunyt túszok maradványait – jelentette egy arab hírportál. Az Izrael és a terrorszervezet közti békemegállapodás tervezetében korábban szintén előírták azt, hogy a túszok maradványait át kell adni a hozzátartozóknak.

Mint a Jerusalem Post írta,

vasárnap egy Hamász-beli forrás a szaúdi tulajdonú al-Arabija hírportálnak azt mondta, hogy a szervezet megkezdte az elhunyt izraeli túszok maradványainak összegyűjtését azok esetleges átadására készülve.

E forrás szerint a Hamász egyiptomi közvetítőkön keresztül azt is kérte, hogy az IDF szüntesse be a légitámadásokat a Gázai övezetben, hogy befejezhessék a feladatot. Elmondása szerint a szervezet úgy látja, hogy a „gyors és intenzív” tárgyalások „a mozgalom érdekeit szolgálják”.

Mindeközben arról is beszélt az illető, hogy a Hamász az élő túszokat egy lépésben tervezi átadni Izraelnek, de a maradványok visszaszolgáltatása lassabban valósulhat meg.

Emellett azt is közölte, az Al Arabija forrása, hogy a terrorszervezet beleegyezett abba, hogy fokozatosan leszereljék a katonai erőiket (ez az izraeli követelések részét képezte, és az amerikaiak által készített béketervezetben is szerepelt)

A Hamász politikai irodájának magas rangú tisztviselője, Mahmúd al-Mardawi vasárnap este kiadott nyilatkozatában tagadta a terrorista szervezet jövőbeli, nemzetközi felügyelet alatt történő leszerelésére vonatkozó korábbi jelentéseket, Al-Mardawi az állításokat „kitaláltnak” és „alaptalannak” nevezte.

Kairóban lesznek a tárgyalások, hamarosan összeülhetnek

A Jerusalem Post ezzel kapcsolatban arról is beszámolt: egy másik arab lap, a katari al-Arabi al-Dzsadíd vasárnap napközben arról számolt be, hogy a Hamász magas rangú tisztviselője, Halil al-Hadzsa vasárnap éjjel Kairóba érkezik, a Hamász és Izrael közötti tűzszüneti tárgyalásokra készülve.

Az arab lapnak egy egyiptomi forrás is megerősítette, hogy az egyiptomi Általános Hírszerző Szolgálat (GIS) szigorú biztonsági intézkedéseket vezetett be a Hamász delegációjának érkezése miatt.

Mint az MTI írta: a Hamász később szintén megerősítette, hogy megérkezett a delegációjuk, amely Al-Hadzsa vezetésével „közvetett” tárgyalásokat folytat Izraellel hétfőn. Közlésük szerint ezek központjában a tűzszünethez kapcsolódó kérdések, az izraeli erők Gázából történő kivonulása és a fogolycsere állnak majd. A főtárgyaló most először kapcsolódik be az egyeztetésekbe szeptember eleje óta, amikor az izraeli hadsereg célzott csapást mért a Hamász katari központjára.

Mindeközben Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök utasította a Ron Dermer stratégiai ügyek miniszter vezette izraeli túszügyi tárgyalódelegációt, hogy induljon el a kairói tárgyalásokra – jelentette be vasárnap este az izraeli miniszterelnöki hivatal. A tárgyalásokba az Egyesült Államok is bekapcsolódik, középpontjukban Donald Trump amerikai elnök béketerve áll.

Kiemelt kép: Fegyveresek Gázi Abu Tamaának, a Hamász palesztin iszlamista szervezet katonai szárnyának, az al-Kasszám Brigádok adminisztratív és harci támogató állománya parancsnokának a temetési szertartásán a Gázai övezet középső részén fekvő Deir al-Balah város belföldi menekülttáborában 2025. február 4-én Az Izrael és a Hamász palesztin iszlamista szervezet közötti tűzszünet január 19-én lépett életbe (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)