Donald Trumppal tárgyalt a török elnök, üdvözölte erőfeszítéseit a béke érdekében

Törökország üdvözli a térség békéjét célzó amerikai erőfeszítéseket, ugyanakkor Izraelnek le kell állítania támadásait ahhoz, hogy ezek az erőfeszítések sikeresek legyenek – jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök pénteken, Donald Trump amerikai elnökkel telefonon folytatott megbeszélése során a török elnöki hivatal közleménye szerint.

A közlés szerint a telefonbeszélgetésben – amelyet az amerikai fél kért – Erdogan azt mondta, hogy

Törökország keményen dolgozik a regionális béke megvalósításáért, és üdvözli az erre irányuló amerikai kezdeményezéseket.

A török elnök hangsúlyozta, hogy „továbbra is támogatni fogja Trump elképzeléseit a globális békéről, továbbá kiemelte azt, hogy Izrael támadásainak leállítása fontos a térség békéjét célzó kezdeményezések sikeréhez”.

A megbeszélésen a kétoldalú kapcsolatok kérdéseit is megvitatták. Recep Tayyip Erdogan hangsúlyozta, hogy lépéseket kell tenni az együttműködés fokozására különösen a védelmi ipar területén. Kiemelte egyúttal, hogy szeptemberi találkozójuk megerősítette a kétoldalú kapcsolatokat Törökország és az Egyesült Államok között.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai (j) és Recep Tayyip Erdogan török elnök találkozója a washingtoni Fehér Házban 2025. szeptember 25-én. MTI/EPA/Abacapress.com pool/Yuri Gripas.