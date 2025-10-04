Donald Trumppal tárgyalt a török elnök, üdvözölte erőfeszítéseit a béke érdekében

A közlés szerint a telefonbeszélgetésben – amelyet az amerikai fél kért – Erdogan azt mondta, hogy
Törökország keményen dolgozik a regionális béke megvalósításáért, és üdvözli az erre irányuló amerikai kezdeményezéseket.
A török elnök hangsúlyozta, hogy „továbbra is támogatni fogja Trump elképzeléseit a globális békéről, továbbá kiemelte azt, hogy Izrael támadásainak leállítása fontos a térség békéjét célzó kezdeményezések sikeréhez”.
A megbeszélésen a kétoldalú kapcsolatok kérdéseit is megvitatták. Recep Tayyip Erdogan hangsúlyozta, hogy lépéseket kell tenni az együttműködés fokozására különösen a védelmi ipar területén. Kiemelte egyúttal, hogy szeptemberi találkozójuk megerősítette a kétoldalú kapcsolatokat Törökország és az Egyesült Államok között.
Kiemelt kép: Donald Trump amerikai (j) és Recep Tayyip Erdogan török elnök találkozója a washingtoni Fehér Házban 2025. szeptember 25-én. MTI/EPA/Abacapress.com pool/Yuri Gripas.