 „Olyan pokol szabadul el, amilyet még senki sem látott” – Donald Trump ultimátumot adott a Hamásznak

Donald Trump vasárnap estig adott határidőt a Hamász palesztin terrorszervezetnek, hogy elfogadja a gázai övezeti konfliktus rendezésére irányuló amerikai béketervet. Az amerikai elnök hozzátette: ez az utolsó esély a megállapodásra, és ha a terrorszervezet nem mond igent, akkor „pokoli” következményekkel kell szembenézniük.

Megállapodásnak kell születnie washingtoni idő szerint vasárnap este hat óráig– írta az amerikai elnök a Truth Social platformon közzétett ultimátumában. Hozzátette azt is, hogy a Hamásznak pokoli következményekkel kell, amennyiben nem fogadják el a béketervet.

Minden ország csatlakozott [a béketervhez – a szerk.]! Ha ez az UTOLSÓ ESÉLY-megállapodás nem jön létre, akkor olyan POKOL szabadul el a Hamásszal szemben, amilyet még soha senki nem látott. A KÖZEL-KELETEN BÉKE LESZ, AKÁRMILYEN FORMÁBAN IS

– üzente az amerikai elnök.

Az MTI szerint a posztban Donald Trump a 2023. október 7-i izraeli vérengzésért felelős Hamászt „könyörtelen és erőszakos szervezetnek” nevezte, amely évek óta félelemben tartja a Közel-Keletet. „Embereket öltek meg, és emberek életét tették elviselhetetlenné, ami az október 7-i izraeli mészárlásban tetőzött. Több mint 25 ezer Hamász-katona már meghalt, a többiek nagy része az ellenfél katonái által körbezárva, csapdába esve várják, hogy kimondjam a szót: »Indulás«, és akkor az életük gyorsan véget ér” – fogalmazott Trump.

Az amerikai elnök hozzátette: „Az ártatlan palesztinokat arra kérem, hogy hagyják el a harcok által fenyegetett területeket, ahol gondoskodni fognak róluk. Nagy, erős és gazdag közel-keleti országok, valamint az Egyesült Államok és Izrael is aláírták a béketervet, amely a Hamász-harcosok életét is megkíméli, ha elfogadják a feltételeket” – írta az amerikai elnök, aki egyúttal követelte az izraeli túszok azonnali szabadon bocsátását, valamint az elhunytak holttesteinek átadását.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök a Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel tartott sajtóértekezleten a megbeszélésüket követően a washingtoni Fehér Házban 2025. szeptember 29-én. MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo.