Orbán Viktor: Ha nem történik sürgős fordulat, az európai gazdaság térdre fog esni

Orbán Viktor miniszterelnök interjút adott a Mandinernek a szerdai, koppenhágai EU-csúcsot követően.

A kormányfő – aki már szerdán és csütörtökön is nyilatkozott újságíróknak – azt mondta a lapnak: „Erős és izgalmas csúcs volt, mert az energiakérdések álltak a középpontban. Ismét tisztáznunk kellett stratégiánkat az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban, valamint az orosz befagyasztott vagyon jövőjéről is heves vita zajlott. Egy ilyen téma is elég lenne egy napra, nemhogy három.”

Beszélt arról is, hogy a csúcs előtt Budapesten fogadta Angela Merkel korábbi német kancellárt. „A magyar politikai kultúrában az a szokás, hogy aki egyszer kancellár volt, az a magyarok szemében mindig kancellár marad. Angela Merkellel ugyan voltak vitáink, de a magyarok számára ő örökre a német kancellár. Így volt ez Helmut Kohllal is” – mondta, majd diplomatikusan úgy nyilatkozott a találkozóról: „Mindenféléről beszélgettünk, és mindketten úgy emlékeztünk, hogy mindig mindkettőnknek igaza volt – ezt persze udvarias formában mondtuk egymásnak. Különösen a migráció kérdésében, de az európai gazdaság versenyképességéről is szó esett.”

Azt viszont megjegyezte a miniszterelnök, hogy az utóbbi témában

„Merkel ugyanazokat az aggasztó jeleket látja, mint én. Ha nem történik sürgős fordulat a versenyképesség terén, és nem csökkentik radikálisan az energiaárakat Európában – amelyeket most mesterségesen tart magasan a bizottság –, akkor az európai gazdaság térdre fog esni. Ő nem ilyen radikális nyelven fogalmaz, mint mi, magyarok, de ez volt a mondanivalójának lényege: baj van, és sürgősen cselekedni kell”.

Orbán Viktor szerint a versenyképességről az EU-csúcson is tárgyaltak, és el is fogadtak egy több száz rendelkezés törlését tartalmazó csomagot, de ennek elfogadását az Európai Parlament „szabotálja”.

Kémfülhallgató? – „Nincs”

A Mandiner arról is megkérdezte a kormányfőt, hogy Hadházy Ákos független parlamenti képviselő egy fotóban alapján valamilyen szerkezetet vélt felfedni a fülében, ami szerinte vagy hallókészülék, vagy egy „kémfülhallgató” lehetett. A kérdésre reagálva, hogy tényleg az van-e a fülében, Orbán Viktor humorosan a füléhez kapott, mintha választ várna onnan, majd azt mondta: „Nincs.”

„Hadházy bolond, ezt mindenki tudja. A politika és a szórakoztatóipar ma már összecsúszik. Olyan emberek is megélnek a politikában, akik valójában bolondok, de figyelmet keltenek, mint a szórakoztatóipar szereplői. Nem politikus, hanem egy holdkóros figura, aki a szórakoztatóipart űzi, miközben politikusnak mondja magát” – mondta a független képviselőről a miniszterelnök a Mandiner videójában.

A miniszterelnök végül elmondta, hogy azért is tartja fontosnak az ősszel induló nemzeti konzultációt, mert „másfél-kétmillió ember általában válaszol, ami fantasztikus demokratikus teljesítmény. Ez nagy könnyebbség nekem, mert a brüsszeli csatákban megerősítést ad. Nem könnyű ott helytállni, de sokkal könnyebb, ha egy egész ország, vagy annak jelentős része mögöttem áll.”

Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor: Ukrajna felvétele ügyében nem lehet megkerülni Magyarországot

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az Európai Politikai Közösség 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án. Európai Politikai Közösség tagállamainak vezetői félévente üléseznek (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)