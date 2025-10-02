Orbán Viktor bejelentette: aláírásgyűjtés indulhat Magyarországon Brüsszel háborús tervei ellen

Orbán Viktor miniszterelnök egy rövid sajtótájékoztatót tartott Koppenhágában, ahol csütörtökön megkezdődik az Európai Politikai Közösség (EPK) találkozója, és az előző nap már tartottak egy informális EU-csúcsot is.

Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatója Koppenhágából

Az előző napi EU-csúcsot a kormányfő ketrecharcként jellemezte szerda reggel, mondván, hogy „Európa öles léptekkel halad a háború felé.” Később, újságírói kérdésre válaszolva azt is hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is ellenzi Ukrajna EU-csatlakozását, és ebben a kérdésben nem lehet megkerülni a magyarokat.

Csütörtök reggel a kormányfőt egyrészt a brüsszeli javaslatokról kérdezték angol nyelven (a sajtótájékoztatót többek közt az M1 is élőben közvetítette). Orbán Viktor válaszában azt mondta:

„Lényegében minden javaslat, ami az asztalon van, az háborús javaslat.”

„Adjunk több pénzt az ukránoknak háborúra, adjunk fegyvert az ukránoknak háborúra, gyorsítsuk fel a belépésüket az Európai Unióba” – sorolta a javaslatokat Orbán Viktor. „Ráadásul tegnap még be is mutatták a háborús stratégiát, hogy hogyan kell legyőzni az oroszokat. Hátborzongató, ez rossz Magyarországnak, szerintem rossz az Európai Uniónak, de a nyomás nag” – tette hozzá a kormányfő.

Majd bejelentette:

azt fogja javasolni a Fidesz elnökségének, hogy indítsanak aláírásgyűjtést Magyarországon Brüsszel háborús tervei ellen, mert minden erőre szükség lesz, hogy ki lehessen maradni ebből a háborúból.

Orbán Viktor azt is jelezte, hogy Ukrajna felvételéhez egyhangú döntésre van szükség, de a magyar kormány ehhez továbbra sem fog hozzájárulni.

A miniszterelnök később arról is beszélt még, hogy egyeztetni fog Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel a találkozó margóján, valamint arról is szót ejtett egy kérdésre válaszolva, hogy Európának megfelelő vezetésre van szüksége a mostani helyzetben.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)