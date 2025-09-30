Orbán Viktor: Donald Tusk több millió európai életével játszik

Orbán Viktor miniszterelnök szerint Donald Tusk lengyel kormányfő veszélyes játékot játszik több millió európai életével és biztonságával.

„Lehet, hogy Ön úgy gondolja, hogy háborúban áll Oroszországgal, de Magyarország nem. És az Európai Unió sem. Ön veszélyes játékot játszik több millió európai életével és biztonságával. Ez nagyon rossz!” – írta a magyar kormányfő az X közösségi oldalon a lengyel miniszterelnöknek.

Dear @donaldtusk,

You may think that you are at war with Russia, but Hungary is not. Neither is the European Union. You are playing a dangerous game with the lives and security of millions of Europeans. This is very bad! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 30, 2025

Tusk reagált Zelenszkij felszólítására: „Ez a mi háborúnk”

Mint ismert, Donald Tusk a varsói biztonsági fórumon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közös európai légvédelmi pajzs létrehozására történő felszólítására úgy reagált: „Ez a mi háborúnk”. A lengyel kormányfő szerint azt kell bizonyítani, hogy Európa önállóan is képes hatékonyan fellépni.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés õszi ülésszakának elsõ plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)