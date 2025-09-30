Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz-ukrán háború

Orbán Viktor: Donald Tusk több millió európai életével játszik

Szerző: hirado.hu
2025.09.30. 15:19

Főoldal / Külföld / Külpolitika

| Szerző: hirado.hu
Orbán Viktor miniszterelnök szerint Donald Tusk lengyel kormányfő veszélyes játékot játszik több millió európai életével és biztonságával.

Lehet, hogy Ön úgy gondolja, hogy háborúban áll Oroszországgal, de Magyarország nem. És az Európai Unió sem. Ön veszélyes játékot játszik több millió európai életével és biztonságával. Ez nagyon rossz!” – írta a magyar kormányfő az X közösségi oldalon a lengyel miniszterelnöknek.

Tusk reagált Zelenszkij felszólítására: „Ez a mi háborúnk”

Mint ismert, Donald Tusk a varsói biztonsági fórumon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közös európai légvédelmi pajzs létrehozására történő felszólítására úgy reagált: „Ez a mi háborúnk”. A lengyel kormányfő szerint azt kell bizonyítani, hogy Európa önállóan is képes hatékonyan fellépni.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés õszi ülésszakának elsõ plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

orosz-ukrán háború Donald TuskOrbán Viktor Európai Unió

Ajánljuk még

 