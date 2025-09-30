Orbán Viktor: Donald Tusk több millió európai életével játszik

„Lehet, hogy Ön úgy gondolja, hogy háborúban áll Oroszországgal, de Magyarország nem. És az Európai Unió sem. Ön veszélyes játékot játszik több millió európai életével és biztonságával. Ez nagyon rossz!” – írta a magyar kormányfő az X közösségi oldalon a lengyel miniszterelnöknek.
Tusk reagált Zelenszkij felszólítására: „Ez a mi háborúnk”
Mint ismert, Donald Tusk a varsói biztonsági fórumon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közös európai légvédelmi pajzs létrehozására történő felszólítására úgy reagált: „Ez a mi háborúnk”. A lengyel kormányfő szerint azt kell bizonyítani, hogy Európa önállóan is képes hatékonyan fellépni.
