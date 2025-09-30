Amerikai katona gépeket észleltek a levegőben – vajon mire készül Donald Trump?

A kisebb katonai gépek utántöltésre használt tankergépek emelkedtek a levegőbe az Egyesült Államokban magyar idő szerint hétfő éjjel. Hogy mi célból, azt egyelőre nem lehet tudni, viszont legutóbb az Irán elleni nyári csapás alatt lehetett látni hasonló hadmozdulatokat. Most egyelőre csak találgatják a szakértők, hogy mi célból indultak útnak a gépek.

Emlékezetes, hogy az Irán elleni csapás, az Éjféli Kalapács hadművelet előtt 4-5 nappal már lehetett látni bizonyos hadmozdulatokat, amelyek egy bekövetkező támadás lehetőségére utaltak. Ezek közé tartozott többek közt az is, hogy az Egyesült Államok hadserege nagy számban helyezett át tankergépeket Európába.

Hétfő este ismét felszálltak a tankerek, méghozzá nem is kis számban. „Az amerikai légierő körülbelül egy tucatnyi KC-135R/T »Stratotanker« légi utántöltő repülőgép felszállt az Egyesült Államok több légibázisáról, jelenleg északkelet felé tartanak, és az Atlanti-óceánon való átkelésére készülnek Európába, közülük több úgy tűnik, hogy az angliai RAF Mildenhall repülőtér felé tart” – írta az OSINTdefender nevű, nyílt forrású információkkal dolgozó elemzői csatorna, amely egy repüléskövető oldal alapján készült térképet is mellékelt a gépek útjáról.

Roughly a dozen U.S. Air Force KC-135R/T “Stratotanker” Aerial-Refueling Tankers are currently up from a number of airbases across the United States, heading northeast and preparing to cross the Atlantic towards Europe, with several appearing to be enroute to RAF Mildenhall in… pic.twitter.com/MAqLydu1Th — OSINTdefender (@sentdefender) September 29, 2025

Mint a Daily Mail írta,

a tankergépek mozgósítása arra utalhat, hogy az Egyesült Államok vagy a NATO valamilyen sürgős katonai igényt kell ellásson a repülőgépek üzemanyag-utántöltése terén.

Behnam Taleblu, a Demokráciák Védelméért Alapítvány iráni programjának vezetője a Daily Mailnek nyilatkozva emlékeztette, szintén arra emlékeztetett, hogy utoljára ekkora számban legutóbb az iráni elleni műveletek alatt lehetett látni tankereket az Egyesült Államokban. Mint mondta, bár „a korreláció még nem ok-okozati összefüggés”, nehéz nem arra gondolni, hogy most is valami hasonlónak az előkészületét látjuk.

„Röviddel azután valami robbant a Közel-Keleten. Az Éjféli Kalapács hadműveletben a Trump-kormány elterelő manővert hajtott végre, hogy elrejtse a B-2 bombázók iráni repülését. Az ő elnöksége alatt végrehajtott nagy katonai mozgásokra érdemes odafigyelni”

– mondta Behnam Taleblu a Daily Mailnek.

Dániáig terjednek a lehetséges magyarázatok

A tankergépek mostani mozgatása ráadásul azzal párhuzamosan történik, hogy Pete Hegseth védelmi miniszter és Donald Trump egy, szokatlan nagyszabású katonai találkozóra készülnek, amelyre az Egyesült Államok tábornokait és admirálisait hívták meg a világ minden tájáról, és amelynek a konkrét célja ugyancsak találgatások tárgyát képezi (a találkozó hírét még pár nappal ezelőtt írták meg először a külföldi lapok).

A közelmúltbeli, a gépek átcsoportosításához esetleg kapcsolódó események vonatkozásában a Daily Mail megemlíti: az is elképzelhető, hogy az Egyesült Államok így reagál az orosz légi katonai incidensekre, amelyek a NATO-tagországok vonatkozásában történtek az utóbbi hetekben. Ezzel kapcsolatban egy korábbi amerikai külügyminisztériumi diplomáciai tanácsadó, John Sitilides is azt mondta a lapnak, hogy különösen a Dániában történt incidensek lehetnek a háttérben (a dánok azonosítatlan eszközöket észleltek ugyan, de sokak szerint Oroszország áll az ottani esetek mögött is).

„Dánia képtelensége saját légterének védelmére alátámasztja a Fehér Ház aggodalmait, miszerint az ország nem képes megvédeni és megőrizni a sokkal nagyobb és távoli grönlandi területét a kínai és orosz légi és tengeri járőrök egyre növekvő jelenlététől a kialakulóban lévő sarkvidéki stratégiai versenyben” – mondta a lapnak Sitilides, aki jelenleg a Foreign Policy Research Institute vezető nemzetbiztonsági munkatársa.

Adódik egy másik lehetséges magyarázat is: a folyamatban lévő amerikai katonai mozgások összefüggésben lehetnek akár a Cobra Warrior 25-2 hadgyakorlattal is, egy nagyszabású NATO-gyakorlattal, amely szeptember 12-től október 2-ig tart a Északi-tengeren. Ez egy félévenként megrendezett hadgyakorlat, amelyen a NATO tagjai integrált katonai műveleteket gyakorolnak el.

Emellett – bár a gépek útvonalát nézve valószínűtlennek tűnik, hogy összefüggés lenne ezzel – érdekes fejlemény volt az utóbbi napokban az is, hogy a Trump-kormányzat sajtóhírek szerint Venezuelával szemben is katonai fellépésre készül. A NBC News pár nappal ezelőtt közölte: az amerikai katonai vezetés a venezuelai drogkartelleket célzó légicsapások haditervein dolgozik (kisebb katonai akciókat a már az utóbbi hetekben is végrehajtottak az amerikaiak ezen drogkartellekkel szemben a tengeren). A drón- és légicsapásokra fókuszáló hadműveletekkel (amennyiben Trump kiadja a támadásról szóló parancsot) elsősorban a drogkartellek vezetőit, valamint droglaborjaikat céloznák, azonban az NBC szerint akár a rezsimváltás is napirendre kerülhet.

Az Irán elleni júniusi műveletben központjában 7 darab B-2 Spirit lopakodó bombázó állt, amelyek GBU-57-es bunkerromboló bombákat dobtak le az iráni fordói nukleáris üzemre. A szélesebb csapatmozgásokat tekintve (beleértve ebbe a támogató, utántöltő, elterelő, felderítő és kísérő elemeket).azonban legalább 125 amerikai repülőgép vett részt abban a műveletben.

Kiemelt kép: az amerikai légierő KC-135 tanker repülőgépét a személyzete felkészíti a felszállásra Kecskeméten, az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison 2015. június 26-án. Hende Csaba honvédelmi miniszter sajtótájékoztatója keretében mutatják be a Magyar Honvédség légi utántöltő képességét, a Gripen vadászrepülőgépek légi utántöltésének begyakorlását, és a felkészülést a Baltic Air Policing nemzetközi szerepvállalásra. MTI Fotó: Ujvári Sándor.