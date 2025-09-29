Fasizmustól tartanak az ellentüntetők, akik a szállodában, állami pénzen megvendégelt bevándorlók mellé álltak

A Sky News nemrég riportot készített az angliai „migránshoteleknél” zajló tüntetésekről, amelyben elsősorban az ellentüntetőket kérdezték meg arról, hogy mi motiválja őket. A válasz lényegében az volt, hogy szerintük a tüntetők „rossz emberekre haragszanak”, és hogy fontos felhívni a figyelmet a tüntetéseken részt vevő fasisztákra.

A megkérdezettek egyike, Ella Mitchell arról beszélt, hogy a demonstrálók közül többen inzultálták, és olyanokat mondtak neki, hogy „megérdemled, hogy megerőszakoljanak” , a bőrszínére tett megjegyzés és dehonesztáló szavak kíséretében. „Szexuális erőszakkal való fenyegetések, erőszakos fenyegetések, rasszista sértések. Azt hiszem, mindig kicsit bosszantó lesz hallani, hogy az emberek azt mondják, hogy ezt azért teszik, hogy az utcákon élők biztonságban legyenek” – sorolta a nő, aki már több hete segít megszervezni a Leeds-i Britannia Hotel előtt tartott ellen-tiltakozásokat.

A Britannia Hotel jelenleg 200 férfi menedékkérő lakik a brit hatóságok döntésére várva, a tüntetések pedig augusztus elején kezdődtek ezen a helyszínen, „Védjük meg gyermekeinket” szlogen alatt.

Mitchell szerint „kizárólag azokkal a nők elleni szexuális erőszakos cselekményekkel törődnek [a tüntetők], amelyeket felhasználhatnak saját céljaik előmozdítására, hogy még több gyűlöletet keltsenek a menedékkérők iránt”. Arra a felvetésre, hogy a tüntetéseken vannak olyan résztvevők is, akik nem tartják magukat rasszistának vagy szélsőjobboldalinak –ahogyan azt az ellentüntetők többsége állítja – hanem egyszerű helyi lakosok, akik úgy érzik, hogy a kormány figyelmen kívül hagyja őket, és dühösek a csónakokkal érkező migránsokra, a nő elismerte, hogy tényleg nem mindenki szélsőjobboldali közülük. „Azonban, ha például valaki mellett állsz, aki Sieg Heil-t kiabál, vagy valaki mellett, aki rasszista sértéseket kiabál, hétről hétre, akkor szerintem ez rád is visszaszáll” – tette azonban hozzá.

Árad a gyűlölet

A Britannia Hotel nem az egyetlen helyszín, ahol ilyen demonstrációkra került sor. A migránsoknak otthont adó szállodák előtt egész nyáron tüntetések és ellentüntetések zajlottak, eredetileg az essexi Eppingben található Bell Hotel előtt kezdődtek ezek a rendezvények.

A péntek esti Leeds-i tüntetésen a Sky News szerint nem volt túl nagy a tömeg – tudósítójuk szerint mindkét oldalon néhány tucatnyian voltak, és rendőrök választották el őket egymástól –, de a retorika agresszív, a hangulat feszült. Mindkét oldalon sértegetések repülnek a másik felé.

A nő, aki szerint „mítosz”, hogy a migránsok miatt nő a bűnözés

„Nem szabadna, hogy ilyen gyűlölet legyen” az emberek közt – mondta Sally Kincaid, egy nyugdíjas tanár és tapasztalt ellentüntető, aki évtizedek óta dolgozik menekült közösségekkel.

„Megértem, hogy az emberek dühösek, de a rossz emberekre haragszanak. A menekültek nem tehetnek arról, hogy rosszak a lakáskörülmények vagy túlzsúfoltak az iskolák”

– vélekedett a nő, akinek van egy Iránból menekült nevelt fia is, Hosszein, aki 15 éves korában került hozzájuk. „Ő egy kedves fiú és mindenki, aki valaha találkozott vele, nagyon szereti. Most pedig ezek az emberek azt mondják, hogy ő egy rossz ember” – panaszolta.

A tudósító felvetésére, hogy a tüntetőkkel folytatott korábbi beszélgetések alapján sokan aggódnak a migránsokkal kapcsolatos biztonság és bűnözés miatt, azt válaszolta: „Ez egy mítosz, egy mítosz, és ezt azért szítják, hogy a helyzet még polarizáltabbá váljon, mint amilyen már amúgy is” – mondta a tüntetőkre mutatva az ellentüntető nő.

A püspök, aki süteményt osztogatott a tüntetésen, de így sem úszta meg

A pénteki tüntetésen jelen volt egy férfi is, akiről öltözéke, a klerikus gallér és a feszületet egyértelműen elárulta, hogy a papság tagja – és eközben egy tál házi süteményt osztogatott a résztvevők közt. A kérdésre, hogy a tüntetők és az ellentüntetők egyaránt kapnak-e, azt mondta: „Igen, mindkét oldalnak felajánlottuk őket, és egy kis békét a feszültségek közepette.”

Mint kiderült, a férfi nem más, mint Arun Arora, Kirkstall püspöke, az Anglikán Egyház legmagasabb rangú tagja West Yorkshire megyében.

Az (egyébként bevándorló felmenőkkel rendelkező) püspök azt mondta, hogy a kedves gesztus ellenére ő sem mentesült a verbális agressziótól: elmondása szerint három héttel korábban is jelen volt ugyanitt egy tüntetésen, és úgy érzi, hogy azóta az agresszió csak fokozódott. A kérdésre, hogy megdöbbentőnek tartja-e azt, hogy valaki, aki – az ő szavaival élve – békével érkezett, verbális támadások célpontjává válik ezeken a tüntetéseken, azt mondta, hogy a papi gallér ez ellen nem véd a jelek szerint.

„Szerintem részben az is közrejátszik, hogy ha azok mellé állsz, akiket dehumanizálnak, akiket megaláznak, akiket a legkevésbé tartanak számon, akkor számíthatsz arra, hogy ugyanolyan bánásmódban részesülsz, mint ők” – tette hozzá.

A férfi, aki szerint a fasisztákat meg kell állítani

A tudósító elbeszélgetett a korábban említett ellentüntető nő, Sally férjével, Steve Johnstonnal is, akitől megkérdezte: mit gondol azokról a kifejezésekről, amelyeket a ellentüntetők használnak, mint például a „náci söpredék” és a „fasiszta söpredék, tűnjetek el az utcáinkról” skandálásokról, és hogy ez nem fokozza-e még jobban az amúgy is feszült helyzetet?

A férfi válaszában elismerte, hogy vannak olyanok a tömegben, akikre ezek a minősítések nem igazak, de hozzátette: „Az ilyen skandálásoktól azt reméljük, hogy azok az emberek elmennek, és elgondolkodnak: »Miért neveznek minket náciknak?«.”

„Az emberek [korábban] megállították a fasizmus térnyerését azzal, hogy kimondták, mi is az valójában. Ha figyelmen kívül hagyjuk [őket], vagy udvariasan viselkedünk [velük], azzal nem nyerünk.”

– foglalta össze véleményét.

