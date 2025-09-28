Zelenszkij már azt állítja: ők védték meg Lengyelországot a rájuk törő orosz drónoktól szeptember 10-én

Volodimir Zelenszkij meglepő állítással állt elő egy sajtótájékoztatón: az ukrán elnök bejelentette, hogy szeptember 10-én, a Lengyelországot érő drónincidens alatt összesen 92 orosz drón repült a lengyelek felé, de a többségüket az ukrán légvédelem lelőtte, mielőtt elérték volna Lengyelországot.

A szeptember 10-i drónincidensről korábban a lengyeleknél is eltérő számok láttak napvilágot: a lengyel kormány akkor azt mondta, hogy 19 drón érte el az országukat, miközben a Rzeczpospolita című lap ennél kicsit több, 23 eszközről írt. Emellett a lengyelek azt is közölték, hogy a drónok Belarusz területéről érkeztek (és hogy a beloruszok figyelmeztették is őket erre)

Azonban akármelyik számot is vesszük alapul, eltörpül ahhoz képest, amit az ukrán elnök nemrég bemondott. Volodimir Zelenszkij ugyanis szombaton azt állította:

összesen 92 olyan orosz drón volt, amely Lengyelország felé repült szeptember 10-én, de ezek többségét lelőtték még az ukrán légtérben.

Az ukrán elnök azt fejtegette, hogy Vlagyimir Putyin jelenleg teszteli Európa képességét a hibrid támadások elleni védelmet illetően, és ez az incidens meggyőzhette arról, hogy az európaiak még nem képesek megvédeni légterüket a modern orosz drónoktól. „Egy lengyel eset példáján. 92 drón repült Lengyelország felé. Mi mindet lelőttük. 19 elérte őket. Igen, természetesen Ukrajna területén lőttük le őket. Mondhatjuk, hogy felénk repültek, de látjuk az irányt és, ahogy mondani szokták, a repülés koreográfiáját” – mondta Zelenszkij a Jevropejszka Pravda szemléje szerint.

Mindeközben azt is hangsúlyozta, hogy a lengyelek a maradék 19-ből csak 4 drónt tudtak lelőni, bár szerinte nem lehet összehasonlítani az ukrán és a lengyel hadsereg erőit, mert „mi háborúban állunk, ők nem” (az ukrán elnök egyébként nem először teszi szóvá a lengyelek felkészületlenségét, egy korábbi interjúban is beszélt ugyanerről).

Zelenszkij azzal folytatta, hogy Ukrajna kész megosztani tapasztalatait az orosz drónok elleni küzdelem terén. „Jelzéseket adtunk néhány országnak […] Embereinket elküldjük néhány országba […] És néhány ország képviselői Ukrajnában lesznek” – mondta erről, majd felsorolta a többi európai államot is, amelyek azonosítatlan drónokkal találkoztak a közelmúltban. Majd felsorolta azokat az államokat is, amelyek már találkoztak azonosítatlan drónokkal, és úgy vélekedett, hogy Oroszország ezekben az országokban teszteli a társadalom hangulatát a háborúval, Ukrajna támogatásával kapcsolatban.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tart Kijevben 2025. szeptember 27-én. MTI/EPA.