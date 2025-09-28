Orbán Viktor és Robert Fico is beszédet mondott Esztergomban

Orbán Viktor miniszterelnök Esztergomban mondott beszédet vasárnap, miközben Robert Fico szlovák kormányfőt fogadta. Az elhangzottakról frissülő cikkünkben számoltunk be alább.

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor egy történelmi helyszínen találkozik vasárnap Robert Fico szlovák miniszterelnökkel.

„Mi nem akarjuk, hogy valamilyen bolondok, vagy félbolondok mossák a gyermekink agyát” – mondta a szlovák kormányfő

Az M1 élő közvetítése szerint a két kormányfő nem sokkal 12 óra után állt a színpadra. Először Robert Fico szólalt fel, aki köszöntötte Orbán Viktort, és kiemelte: a Mária Valéria híd nem csak egy vasépítmény, hanem a két ország közti kapcsolatok szimbolikus jelképe. Megfogalmazása szerint azonban hidakat gyakran nem csak építeni szeretnének, hanem vannak olyan szereplők is, akik szeretnék ezeket lerombolni.

A szlovákoknak azt az üzenetet küldte: úgy szeretne építeni a saját országát, mint ahogy Orbán Viktor építi Magyarországot.

„Szeretném hangsúlyozni, hogy normális és jó emberek közé jöttem” – mondta nem sokkal később Robert Fico, miközben arról beszélt: ha elképzeli azt, hogy mennyi„ gyűlölettel” és „hazugsággal” támadják kettejüket az ellenfeleik, akkor a mostani egy nagyon kellemes alkalom. Meglátása szerint sokan vannak, akik azt szeretnék, hogy a magyar kormányfő és a szlovák miniszterelnök közt bizonyos viták legyenek. Robert Fico szerint azonban amikor először találkoztak Orbán Viktorral Brüsszelben, akkor elkötelezték magukat a jó szlovák-magyar kapcsolatok mellett.

A szlovák kormányfő arról is beszélt, hogy a két nemzet tagjai jó viszonyban élnek egymás mellett, amiért Orbán Viktornak is köszönetet mondott.

Közlése szerint, bár más politikai tábort képvisel, mint a magyar miniszterelnök, ő is tudja, hogy sok problémára csak a szuverén nemzeti politika lehet a megfelelő válasz.

Azoknak a politikusoknak, akiknek fontos az ország sorsa, minden területen élniük kell ezzel – mondta a szlovák kormányfő, miközben arról is beszélt, hogy milyen változtatást hajtottak végre nemrég a szlovák alkotmányban.

Robert Fico szerint nem jobb- és baloldali kérdés az, hogy a házasság csak egy férfi és egy nő szövetsége lehet. Kiemelte azt is, hogy lefektették az alkotmányban, hogy csak két nem van, és a gyermekek örökbefogadási szabályainál is megszabtak újabb feltételeket, valamint a gyermekek nevelésére vonatkozóan is újabb előírásokat foglaltak törvénybe.

„Mi nem akarjuk, hogy valamilyen bolondok, vagy félbolondok mossák a gyermekink agyát”

– mondta e ponton a szlovák kormányfő, aki emellett azt is fontosnak nevezte, hogy a szlovák erkölcsi kérdéseknél lefektették, hogy az állam saját joga elsőbbséget képez a nemzetközi joghoz képest. Megfogalmazása szerint nekik kell eldönteniük, hogy „mi a jó” ezeken a területeken, és nem „átvenni azt, amit Brüsszel diktál”.

Robert Fico ezután arról beszélt, hogy Magyarország most átveszi a V4-ek elnökségét [e ponton technikai hiba miatt egy rövid időre megszakadt az M1 közvetítése], majd szót ejtett arról, hogy a migráció ügyében nem megfelelően viselkedik a brüsszeli vezetés Orbán Viktorral: ahelyett, hogy köszönetet mondanának a határok védelméért, támadják. Mint mondta, a migránskvótákat nem lehet elfogadni, és meg kell akadályozni azt, hogy egy szuverén országra bármit is rákényszerítsenek.

Az ukrajnai háborúról pedig azt mondta: egyedül ők ketten azok az Európai Unióban, akik a békéről is beszélnek, és a jövőben is folytatni fogják az eddigi politikájukat. Megismételte azt a korábban is hangoztatott véleményét, hogy az EU mostani politikája nem vezet eredményre a háborút illetően. Ezután jó egészséget és „fizikai rátermettséget” kívánt Orbán Viktornak ahhoz, hogy megbirkózzon az ellene irányuló ellenszenvvel.

És garantálni tudom neked Viktor, hogy ha egy hasonló rendezvényre eljössz Szlovákiába, akkor hasonlóan kedves és normális embereket fogsz találni

– tette hozzá Robert Fico, majd azt mondta: azt kívánja, hogy a Mária Valéria hidat (amelyet az első és a második világháború idején is leromboltak) soha többé ne tegyék tönkre. Beszéde végén azt mondta. kívánja, hogy a jövőben további hidakat építsenek a kiváló szlovák-magyar viszony jelképeként.

Orbán Viktor: „Nálunk, kedves Robert, ők mindannyian Brüsszel emberei”

Egy rövid táncbemutató után a magyar miniszterelnök is megkezdte beszédét. Orbán Viktor azzal kezdte felszólalását, hogy köszöntötte „szlovák barátainkat”, a helyieket és a párkányi magyarokat.

„Köszönöm, Robert, hogy veled együtt állhatok ma itt. Robert tud valamit Európában, amit ő tud egyedül tud, mert amikor Szlovákia valahogy félrecsúszik, akkor ő visszatér és rendbeteszi valahogy a dolgokat. Most is így van, nem tudom, hányadszorra teszi ezt, de most is biztos sikerülni fog ” – mondta, miközben gratulált a szlovák alkotmánymódosításhoz is.

„Jó, ha az embernek normális szomszédja van, az felértékeli a saját ingatlanját is” – mondta Orbán Viktor, aki hangsúlyozta: a szlovák alkotmányba azt is beleírták még, hogy a férfi és a nő egyenrangúak, amiért „régóta küzdünk” már Magyarországon is. Arról, hogy a nemzetközi politikában másik táborhoz tartoznak, azt mondta: „Ez kellene nekünk is, egy nemzeti alapokon álló baloldal, rögtön békésebb lenne a közélet”.

A kormányfő ezután arról beszélt, hogy nemrég Debrecenben (a BMW gyár avatóján) és a Zala megyei Becshelyen járt a pálinkafőzők országos találkozóján járt, és mindkét helyen megkérték, hogy adja át üdvözletét az esztergomiaknak, és büszke arra, hogy ő maga is e város díszpolgára lehet.

Felidézte, hogy a Mária Valéria hídnál beszédet mondott a 2001-es újjáépítésnél, valamint a 20. évfordulón, 2021-ben is, így most harmadik alkalommal tért vissza, és ez az első alkalom, hogy Robert Ficóval állhat itt, aki Szlovákia leghosszabb ideig hivatalban lévő, „elpusztíthatatlan” miniszterelnöke. „Köszönjük, hogy itt vagy, Robert, ezzel helyreáll a rend” – mondta.

Az európai politikára átkanyarodva Orbán Viktor azt mondta: Szlovákia és Magyarország érdekei egy irányba mutatnak ott is, és a történelem azt mutatja, hogy ha a két nemzet összefog, akkor erősebbek, mint külön-külön. „Ha összedolgozunk, mindketten jól járunk” – tette hozzá, miközben arról beszélt: nem véletlen, hogy ezt a hidat kétszer is lerombolták. Megfogalmazása szerint sem a magyarok, sem a szlovákok nem akartak részt venni a világháborúban, mégis őket küldték a frontra.

A híd újraépítésével mindkét nép azt fejezte ki, hogy nem akar több hidakat romboló háborút Európában – tette hozzá.

Felidézte, hogy a híd 2001-es újjáépítésekor egy uniós biztos is jelen volt, és akkor még arról esett szó „a kontinens békéjét garantálni hivatott Európai Unióhoz” akarnak csatlakozni. Szerinte ehhez képest mostanra az Európai Unió „háborús projektté” változott, és Brüsszelben Oroszország legyőzését tartják a következő évtized feladatának. „Mi, magyarok ezt nem akarjuk”, és ha bele akarnak kényszeríteni, az elnyomás – tette hozzá.

Azzal folytatta: a magyarok tudják, mit jelent a háború, „és imádkozhatunk, nehogy ideérjen a front, mert akkor kő kövön nem marad”. Megfogalmazása szerint nem akarják, hogy „Európa újra elkövesse ezt a hibát”, majd azzal folytatta, hogy a brüsszeli háború képviselői minden közép-európai országban jelen vannak „Szlovákiáról nem tisztem beszélni, de […] felfordulást csinálnak Szerbiában, és itt ügyködnek Magyarországon is, könnyű felismerni őket” – fogalmazott.

„Nálunk, kedves Robert, lőfegyverrel járnak politikai fórumra. Kivégzéssel fenyegetnek […] Itt, nálunk, Robert, ők mindannyian Brüsszel emberei.”

– mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy álhírgyártással, dezinformációkkal is azon vannak az ellenfeleik, hogy a kormány destabilizálják, ami alighanem a szlovák kormányfőnek sem újdonság.

A magyar miniszterelnök azt mondta: azon fognak dolgozni, hogy a Mária Valéria hidat sose kelljen újjáépíteni, „de egy teherhíd már igazán elkellene”, ezért szívesen építenének mellé egy másikat is. Állítása szerint az előkészítő munkálatok már elkezdődtek, „a tervek már asztalon vannak, pénzt meg majd csinálunk valahogy”.

„És remélem, hogy majd találkozhatunk annak a hídnak az átadásán”

– mondta beszéde végén Orbán Viktor (az új híd építéséről tavasszal is szó esett már egy magyar-szlovák találkozón).

A teljes beszédet alább lehet visszanézni:

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán.