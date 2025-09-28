Önellentmondásosnak tűnő nyilatkozatban próbálta cáfolni Irán elnöke, hogy atomfegyvert fejlesztenek

Irán soha nem törekedett atomfegyver birtoklására és a jövőben sem fog – jelentette ki Maszúd Peszeskján iráni elnök a Fox News hírtelevízió heti politikai magazinjának adott interjúban, amelyet New York-i tartózkodása idején adott. Az interjú egyik kérdésénél azonban önellentmondásba keveredett a jelek szerint.

Az iráni államfő a vasárnap sugárzott interjúban azt állította, hogy az iráni atomfegyver ügyét az Egyesült Államok csak ürügyként használta fel arra, hogy támadást intézzen az Iszlám Köztársaság ellen.

Arra a felvetésre viszont, hogy békés célú atomprogramhoz nincs szükség 60 százalékos dúsítási fokú uránra [amin a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint Irán már évek óta dolgozik – a szerk.], az iráni államfő elismerte, hogy erre valóban nincs szükség.

Majd annyit tett hozzá, hogy „tudjuk, miben hiszünk és tudjuk, hogy mire törekszünk”. Állítása szerint országa soha nem törekedett másra, mint egy békés nukleáris programra.

Kifejtette: az iráni állam célja, hogy jobb gazdasági körülményeket teremtsen, ugyanakkor azt mondta, hogy ebben az Egyesült Államok – különböző eszközökkel – folyamatosan próbálja megakadályozni már az 1979-es iszlám forradalom kitörése óta. „Célja az volt, hogy az Iráni Iszlám köztársaság soha ne legyen képes a két lábán megállni” – fogalmazott.

Maszúd Peszeskján a közel-keleti konfliktussal összefüggésben Izraelt a nemzetközi megállapodásokkal szemben cselekvő agresszornak nevezte. Az Irán által támogatott Hamász és Hezbollah iszlamista szervezetek létezése és akciói – közte az október 7-i támadás – okait kommentálva megjegyezte, hogy „ha valakit elüldöznek otthonából, ha valakit semmibe vesznek és lerombolják otthonát, akkor bármely emberi lény hasonló módon reagálna ”.

Az iráni elnök szerint senki nem veszi a fáradtságot arra, hogy bizonyítékot mutasson be arra, hogy tényleg országa állna különböző fegyveres csoportok Izrael elleni támadásai mögött [A The New York Times korábban dokumentumokat is ismertetett arról, hogy a Hamász Iránnal is egyeztetett a támadás előtt, amit Irán eleinte cáfolt. Az pedig régóta közismert, hogy Irán fegyverrel, kiképzéssel és egyéb eszközökkel segíti a Hamászt– a szerk.]. Peszeskján azt is kijelentette, hogy „azokat védelmezzük, akiket igazságtalanul elüldöztek otthonukból, de azt állítani, hogy mi ösztönözzük a terrorizmust, támadásokat és agressziót, nem felel meg az igazságnak”.

Maszúd Peszeskján a héten felszólalt az ENSZ-közgyűlés 80. ülésszaka alkalmából tartott kiemelt vitában. Az ENSZ a héten európai államok kezdeményezésére szombat éjféli hatállyal visszaállított minden Irán elleni szankciót, így teljes fegyverembargót, urándúsítás és feldolgozás, valamint nukleáris töltetek hordozására alkalmas ballisztikus rakétákkal kapcsolatos tevékenységek tilalmát. Az Iszlám Köztársaság emellett további szankciókkal szembesülhet, bizonyos állampolgárait érintő utazási korlátozásokkal, valamint vagyonok befagyasztásával.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter közölte, hogy Washington lát esélyt a diplomáciai rendezésre, de ehhez Iránnak „jó hiszemben” közvetlen tárgyalásokba kell bocsátkoznia az Egyesült Államokkal. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szombaton az ENSZ Közgyűlésének általános vitájában tartott felszólalásában törvénytelennek minősítette az Irán elleni szankciók megújítását.

Az ENSZ kiemelt politikai hetén résztvevő iráni delegáció mozgását az amerikai adminisztráció korlátozta, többi között megtiltva a tagoknak, hogy „luxusbevásárlásokat” tegyenek. Az intézkedést az amerikai külügyminisztérium az Iránra gyakorolt „maximális nyomásgyakorlás” részeként jellemezte.

Kiemelt kép: Maszúd Peszeskján új iráni elnök beszédet mond az irak-iráni háború kitörésének 44. évfordulója alkalmából tartott díszszemlén Teheránban 2024. szeptember 21-én. Irak 1980. szeptember 22-én támadta meg Iránt, amely a két ország nyolcéves háborújához vezetett. MTI/EPA/Abedin Taherkenareh.