Magukat lázadóknak álcázó FBI-ügynökök is aggitáltak a Capitolium 2021-es ostrománál – Trump magyarázatot követel

Hevesen bírálta közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök szombaton az FBI-t, miután egy jelentésből kiderült, hogy több száz civil ruhás ügynök lehetett jelen a Capitolium 2021-es ostroma idején.

Az amerikai elnök szerint az ügynökök agitátorként léphettek fel, a titkos intézkedés pedig minden szabályt megsértett. Az elnök kijelentette, hogy az FBI akkori igazgatója, Christopher Wray magyarázattal tartozik.

„Most derült ki, hogy az FBI minden szabályt, előírást, protokollt és szabványt megszegve titokban 274 ügynököt helyezett el a tömegben közvetlenül a január 6-i álhír előtt és alatt. Ez ellentmond annak, amit Christopher Wray igazgató többször is kijelentett! Így van, most kiderült, hogy

FBI-ügynökök voltak jelen a január 6-i tüntetésen, valószínűleg agitátorokként, lázadóknak álcázva magukat,

de biztosan nem »rendfenntartó tisztviselőként..„Tudni akarom, kik ezek az úgynevezett »ügynökök«, és mit csináltak azon a most már »történelmi« napon. Sok nagy amerikai hazafi nagyon nagy árat fizetett csak azért, mert szerette hazáját. Nekik tartozom ezzel a »korrupt rendőrök és becstelen politikusok« elleni nyomozással” – írta Donald Trump saját közösségi oldalán.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök sajtóértekezletet tart a washingtoni Fehér Ház James Brady sajtószobájában 2025. augusztus 11-én. (Fotó: MTI/EPA pool/Will Oliver)