Donald Trump megint váratlant lépett, fegyvereket adhat Zelenszkijnek Oroszország ellen

Donald Trump amerikai elnök az eheti New York-i megbeszélésén közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy kész feloldani az Oroszország elleni csapásokra vonatkozó korlátozásokat – amelyek a nagy hatótávolságú fegyverekre vonatkoznak –, miközben arról is szó esett, hogy az Egyesült Államok további fegyvereket adna át Ukrajnának – értesült a The Wall Street Journal (WSJ).

Az amerikai lapnak két, a megbeszélés tartalmára rálátó tisztségviselő nyilatkozott, névtelenséget kérve. A lap azt írta: az ENSZ Közgyűlésének szünetében tartott találkozón Zelenszkij arra kérte Trumpot, hogy biztosítson újabb nagy hatótávolságú rakétákat Ukrajnának, és engedélyt arra is, hogy ezeket a fegyvereket Oroszország területén lévő célpontok megsemmisítésére használják.

Donald Trump erre azt válaszolta, hogy nem ellenzi az ötletet

– közölték a WSJ forrásai, bár hozzátették: az amerikai elnök egyelőre nem tett konkrét ígéretet az Oroszország elleni csapások tilalmának feloldására.

A Trump-kormányzat előzőleg megtiltotta Ukrajnának, hogy az Egyesült Államok által korábban biztosított nagy hatótávolságú rakétákat – különösen az ATACMS rendszer fegyvereit –, Oroszország területe elleni támadásokra használják. A The Wall Street Journal szerint a jövő héten egy ukrán delegáció Washingtonba utazik, hogy tárgyalásokat folytasson Pete Hegseth amerikai védelmi miniszterrel – elképzelhető, hogy ezen a találkozón fegyverhasználatról és az újabb fegyverekről is egyeztetnek majd.

A Trumppal való találkozó után maga Zelenszkij is azt mondta, hogy az amerikai elnök pozitívan fogadta a kéréseit. Ami az által kért újabb fegyvereket illeti, a brit The Telegraph értesülése szerint ezek a Tomahawk-rakéták lehetnek (az ukrán elnök egyébként ezen a hétvégén is beszélt arról, hogy fegyvereket szeretne kapni az amerikai elnöktől).

A New York-i találkozó érdekessége volt mindezek mellett az is, hogy Trump a korábbi nyilatkozatihoz képest váratlan optimizmussal nyilatkozott Ukrajna esélyeiről azzal kapcsolatban, hogy visszaszerezzék az oroszok által elfoglalt ukrajnai területeket, miközben az orosz hadsereget „papírtigrisnek” nevezte.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán (b) és Donald Trump amerikai elnök találkozója az ENSZ-közgyűlés 80. ülésszaka csúcsszintű általános vitájának közben a világszervezet New York-i székházában 2025. szeptember 23-án. MTI/AP/Evan Vucci.