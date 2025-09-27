Zelenszkij ismét megszólalt a fenyegetőzés után: most már arról beszél, hogy segítene Magyarországnak

Ukrajna kész segíteni Magyarországnak és Szlovákiának az energiahordozók alternatív beszerzésében – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombati kijevi sajtótájékoztatóján. A bejelentés annak a fényében meglepő, hogy az ukrán elnök pénteken és szombaton is azt állította, hogy magyar oldalról egy légtérsértés érte őket, amit egyébként a magyar kormány és a katonaság is cáfolt.

Az ukrán elnök pénteken, az állítólagos drónincidens után katonai válaszlépéseket helyezett kilátásba, majd még szombat délután is arról beszélt, hogy bizonyítékaik vannak a történtekre, amelyeket nyilvánosságra fognak hozni, és hogy szerinte a a magyarok „nagyon veszélyes dolgokat csinálnak”.

Ehhez képest – mint arról az MTI beszámolt – a szombati kijevi sajtótájékoztatón Zelenszkij arról is beszélt, hogy segítene Magyarországnak és Szlovákiának. Azt mondta: megegyezett Robert Fico szlovák miniszterelnökkel abban, hogy októberben együttes ülést tart a két ország kormánya, és ezen Kijev felajánlja a megfelelő támogatást az energiapolitikában.

„Lesz egy kormányülés Szlovákiában, ahol Ukrajna fel tud ajánlani és fel is fog ajánlani alternatív beszerzési lehetőségeket, de nem orosz olajról és nem orosz gázról van szó” – fogalmazott az ukrán elnök, majd hozzátette: szeretnék Budapesttel is megvitatni ezt a kérdést, de a magyar kormánytól nem kaptak arra utaló jelzést, hogy nyitottak lennének erre.

Fegyvereket szeretne Donald Trumptól

Az ukrán elnök a sajtótájékoztatón nyilvánosságra hozta, hogy Ukrajnában már egy hónapja működik egy Izraelből érkezett Patriot légvédelmi rendszer, és az ősszel Ukrajna további két Patriot rendszert kap. Az államfő erről több részletet nem volt hajlandó elárulni.

Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna jelezte Donald Trump amerikai elnöknek, milyen fegyvereket szeretne kapni az Egyesült Államoktól a két ország 90 milliárd dollár értékű megállapodása keretében, de Kijev kész külön megállapodásokat is kötni Washingtonnal egyes fegyverekről, beleértve nagy hatótávolságú eszközöket.

Hangsúlyozta, hogy Ukrajna jelenleg minden orosz csapásra kizárólag saját nagy hatótávolságú képességeivel válaszol, miután hírek jelentek meg arról, hogy Trump kormánya feloldhatja az e téren bevezetett korlátozásokat. „Ukrajna más fegyvereket is alkalmazott volna, ha rendelkezett volna velük, de nem támadásról, hanem válaszcsapásról van szó” – mondta.

A vasárnap esedékes moldovai parlamenti választásokkal kapcsolatban Zelenszkij megjegyezte, hogy Oroszország nagyon szeretne befolyást gyakorolni Moldovára. Szerinte Oroszországnak az az érdeke, hogy legyenek olyan pártok a moldovai parlamentben, amelyek hozzá kötődnek. A következő lépés pedig az, hogy Moszkva-barát kormánya és államfője legyen az országnak „Ezt követően már orosz katonai jelenlét is lenne. Alapvetően erre törekszik Oroszország” – fejtegette az ukrán elnök.

Kijelentette, hogy Ukrajnának, Európának és magának Moldovának is egyaránt fontos, hogy az EU-párti Maia Sandu maradjon az elnök, aki „barátságos Ukrajnával, tiszteletben tartja szuverenitását és területi épségét”. „Igen, ha változások lesznek a parlamentben, később más változásokra is számítani lehet. Erről beszélek, ez a kockázat most mindenki számára” – figyelmeztetett az ukrán elnök.

Kapcsolódó tartalom Újabb oroszbarát pártot zártak ki Moldovában a parlamenti választásból Az öt oroszbarátnak tartott pártból kettőt zártak ki eddig összesen.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Ukrajnát támogató elõzõ napi párizsi nemzetközi csúcstalálkozóról nyilatkozik Kijevben 2025. március 28-án, az Ukrajna elleni orosz háború alatt. MTI/EPA.