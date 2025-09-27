Újabb oroszbarát pártot zártak ki Moldovában a parlamenti választásból

A moldovai választási hatóságok kizárták a vasárnapi parlamenti szavazásból a Moszkva-barátnak tartott Nagy Moldova nevű politikai pártot illegális finanszírozásra hivatkozva – közölték tisztségviselők szombaton. Egy nappal korábban szintén kizártak egy oroszbarát pártot a választásból, de három másik oroszbarátnak nevezett párt jelen állás szerint még elindulhat.

A moldovai központi választási bizottság a rendőrség, a biztonsági és a hírszerző szolgálatok megállapításai alapján zárta ki a pártot, mert az illegális és külföldi forrásokat használt – közölte a bizottság.

A választási hatóság megállapította, hogy a párt be nem jelentett pénzügyi forrásokat használt, és gyaníthatóan pénzt kínált a szavazóknak a választás kimenetelének befolyásolására.

Azt is feltételezik, hogy a párt a Moszkvában élő Ilan Shor üzletember vezette, és hogy a mostanra betiltott ellenzéki Shor párt utódjaként működik.

A Nagy Moldova vezetője, Victoria Furtuna a döntést elfogultnak nevezte, és közölte, hogy fellebbeznek ellene.

Ez már a második Moszkva-barátnak tartott párt, amelyet a választás előtti napokban kizártak.

A választási bizottság előzőleg a Hazafias Választási Blokk (BEP) részeként induló Moldova Szíve pártot törölte a szavazólapról. A Hazafias Blokk eredetileg négy pártból állt össze, amelyek közül a másik három jelen állás szerint még részt vehet a választáson.

Kiemelt kép: a Hazafias Blokk aktivistáinak a sátra Chisinauban 2025. szeptember 23-án. Az előrehozott parlamenti választásokat szeptember 28-án rendezik Moldovában. MTI/AP/Vadim Ghirda.