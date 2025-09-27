Szijjártó Péter üzent az ukránoknak: Magyarország szuverén ország, a kormány szuverén politikát folytat

Magyarország szuverén ország, a kormány szuverén politikát folytat – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombat reggel a Facebook oldalán.

„Azt tesszük, ami a nemzet érdeke: megvédjük a magyarok biztonságát és kimaradunk a szomszédunkban zajló háborúból ”– írta a tárcavezető Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter X-en közzétett üzenetére reagálva (Szibiha korábban úgy fogalmazott Szijjártónak üzenve az X közösségi oldalon: „Sok mindent kezdünk látni, beleértve a kormányod képmutatását és erkölcsi lealacsonyodását, a nyílt és burkolt aknamunkát Ukrajna és Európa többi része ellen, a Kreml lakájként való szolgálatát”).

„Az ukrán külügyminiszter csalódottságát ugyanakkor megértem: eddig sem tudtak minket beleprovokálni a háborújukba, s akármekkora bárdolatlanságokat is ír le, ez a jövőben sem fog sikerülni” – fogalmazott a válaszként írt bejegyzésében Szijjártó Péter.

