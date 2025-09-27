Szergej Lavrov: Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra a háború lezárásáról

Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra az ukrajnai háború lezárásáról – jelentette ki az orosz külügyminiszter az ENSZ-közgyűlés 80. ülésszakának általános vitáján tartott felszólalásában szombaton New Yorkban.

Szergej Lavrov hangsúlyozta, hogy „Oroszország – ahogy eddig – továbbra is nyitott az egyeztetésekre a konfliktust kiváltó okok megszüntetéséről”. Közölte, hogy Oroszország biztonságának, valamint létfontosságú érdekeinek biztosításáról egy „megbízható egyetértésre” kell jutni. A béketárgyalás további orosz feltételei közé sorolta a kijevi kormány fennhatósága alatt élő orosz közösség és oroszajkúak jogainak teljes helyreállítását.

„Ezen az alapon készen állunk az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról tárgyalni”

– jelentette ki az orosz külügyminiszter.

Szergej Lavrov mintegy húszperces felszólalásában azt is kijelentette, hogy Oroszország nem tervez támadást az NATO vagy az Európai Unió ellen. Oroszország vezető diplomatája provokációnak nevezte a Nyugat elleni orosz katonai tervekről szóló híreszteléseket, és azt mondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök ezeket „többször cáfolta”.

„Oroszországnak nincsenek ilyen szándékai” – fogalmazott, ugyanakkor hozzátette, hogy az országa elleni bármely agresszióra határozott lesz a válasz. „Ne legyenek ezzel kapcsolatban kétségek az NATO-ban és az Európai Unióban” – hangoztatta.

Szergej Lavrov beszédében védelmébe vette a Gázában élő palesztinokat. A gázai konfliktussal kapcsolatban kijelentette, hogy Oroszország elítéli a Hamász fegyveresei által vezetett 2023. október 7-i támadást, ugyanakkor ami azóta történik, „a gázai palesztinok elleni brutális gyilkosságok”, semmivel nem igazolhatók – mondta az orosz külügyminiszter.

Lavrov végül „törvénytelennek” nevezte azokat a nyugati törekvéseket, amelyek ismételt szankciókkal sújtanák Iránt.

Kiemelt kép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az indiai partnerével, Szubrahmanjam Dzsaisankarral tartott moszkvai találkozóján 2025. augusztus 21-én. MTI/EPA/AP pool/Alekszandr Zemljanyicsenko.