Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek: Elnök úr, minden tiszteletem mellett, hagyja abba a zaklatásunkat!

Orbán Viktor az X nevű közösségi oldalon üzent Volodimir Zelenszkijnek, miután az ukrán elnök többször is azt állította, hogy drónok repültek be Magyarországról Ukrajnába.

Cikkünk frissült!

Volodimir Zelenszkij pénteken többször is azt állította, hogy magyar „drónok” repültek be Ukrajnába. Az állítást már aznap cáfolta a magyar kormány, több alkalommal is.

Az ukrán kormányzat ennek ellenére továbbra is azt állította szombaton, hogy a drónincidens megtörtént. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a magyar hatóságokat „vaknak” nevezte az X-en, amire Szijjártó Péter válaszolt neki nem sokkal később.

Orbán Viktor ezen előzmények után tette közzé posztot szintén az X-en. A miniszterelnök ebben egyenesen Zelenszkijnek üzent, azt írta:

„Magyarország a NATO és az EU tagja. Ukrajna e két szervezet támogatása nélkül már régen összeomlott volna. Zelenszkij elnök úr, minden tisztelettel, hagyja abba a zaklatásunkat!”

Hungary is a member of NATO and the EU. Ukraine would have collapsed long ago without the support of these two organisations. President @ZelenskyyUa , with all due respect, stop harassing us! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 27, 2025

Erre válaszolhatott most a magyar miniszterelnök

Ukrán sajtóbeszámolók szerint Zelenszkij a pénteki állítások után egy szombati sajtótájékoztatón is fenntartotta azt az állítást, hogy légtérsértés történt magyar részről.

Az RBK Ukrajina ukrán hírügynökség szerint az ukrán elnök azt mondta: tisztában vannak azzal, hogy pontosan mit tanulmányozott az általuk észlelt magyar felderítő drón Ukrajna területén (figyelemreméltó, hogy beszámolójuk szerint Zelenszkij a sajtótájékoztatón már csak egyetlen légtérsértő drónról beszélt, miközben a minap még többször is többes számot használt). Emellett az ukrán elnök most már nevesítette azt is, hogy szerinte a magyar hírszerzés küldték a drónt.

„Úgy gondolom, hogy nagyon veszélyes dolgokat csinálnak. Nagyon veszélyes dolgokat, elsősorban önmagukra nézve”

– mondta az ukrán elnök.

Zelenszkij emellett azt is hozzátette az ukrán hatóságokról beszélve az UNIAN hírügynökség szerint: „Egyébként megkértem, hogy mutassák meg az embereknek, mert azt mondják, hogy mi csak kitalálunk dolgokat. Megkértem a hírszerzésünket, a fegyveres erőket […] ők meg tudják mutatni. Minden ott van. A mozgást elektronikus formában rögzítették, vannak fotók és különböző dolgok. Hadd mutassák meg” – fogalmazott, majd hozzátette: nem lát semmi pozitív reakciót a magyar vezetés részéről, de ők készen állnak a párbeszédre.

Szombaton napközben a Magyar Honvédség is részletesen cáfolta az ukránok állítását, vagyis hogy magyar felderítő drón (vagy drónok) hatoltak volna be Ukrajna légterébe, és az ukrán félhez hasonlóan ők is térképet publikáltak ezzel kapcsolatban.

