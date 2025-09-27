Kiszivárgott Donald Trump gázai terve, amelyről szerinte hamarosan megállapodhatnak a felek

A The Times of Israel hírportál megszerezte Donald Trump tervezetének másolatát, amelyből kiderült, hogy miként vetne véget a gázai háborúnak az amerikai elnök. A tervezetről jelenleg is tárgyalások zajlanak a nemzetközi politikában, és az amerikai elnök pénteken azt mondta: arra számít, hogy hamarosan sikerül nyélbe ütni a háborút lezáró egyezséget.

A The Times of Israel szerint

az amerikai javaslatban arra ösztönzik a palesztinokat, hogy maradjanak a Gázai övezetben, és előirányozzák egy jövőbeli palesztin állam létrehozásának útját is.

Az izraeli hírportál szerint a tervezet – amelyet Steve Witkoff, az amerikai elnök közel-keleti megbízottjához köthető – 21 pontból áll, és az Egyesült Államok ezen a héten az ENSZ Közgyűlésének szünetében megosztott néhány arab és muszlim országgal is.

A The Times of Israel szerint az általuk megszerzett terv hitelességét két bennfentes forrás is megerősítette. A terv olyan pontokat is tartalmaz, amelyek az elmúlt hónapokban a különböző érdekelt felek által kidolgozott javaslatok alapvető elemei voltak — a Hamász fogságában lévő összes túsz szabadon bocsátásától kezdve a terrorszervezet megdöntéséig, lefegyverzéséig bezárólag.

Mint írták, Witkoff javaslata szerint egy alku esetén az összes túszt a megállapodás utáni 48 órában szabadon kell engedni; amnesztiát kell adni a békét támogató Hamász-tagoknak; a gázaiakat arra kell ösztönözni, hogy maradjanak; az Egyesült Államoknak pedig párbeszédet kell kezdeményeznie az izraeliekkel és a palesztinokkal is békés együttélés érdekében.

Bőven vannak még nyitott kérdések

A The Times of Israel szerint figyelemreméltó, hogy a tervezetben arra ösztönzik a palesztinokat, hogy maradjanak Gázában: ez jelentős fordulat Washingtonnak álláspontját illetően ebben a kérdésben, tekintve, hogy Donald Trump amerikai elnök februárban még arról beszélt, hogy az Egyesült Államok átvenné Gázát, és véglegesen áttelepítené az övezet mintegy kétmilliós lakosságát (és ehhez hasonló felvetésekről volt szó még a közelmúltbeli sajtóértesülésekben is is Trump gázai terveit illetően).

Emellett meglepőnek mondható az is, hogy a tervezetben már egy jövőbeli palesztin államhoz vezető útról is szó esik, mivel a Trump kormányzat eddig egyértelműen kerülte azt, hogy a kétállami megoldás mellett szálljon síkra. Maga Donald Trump például még pár nappal ezelőtt is úgy fogalmazott, hogy a palesztin állam elismerése jutalom lenne a Hamásznak.

Továbbá az izraeliek és a palesztinok közti párbeszéd – amelyben a „békés együttélés politikai horizontjáról” kellene megállapodjanak a szöveg szerint – is olyan pont lehet a The Times of Israel szerint, amellyel elsősorban a palesztinoknak „adhatják el” az amerikaiak a tervezetet.

Másrészt viszont a tervezetben helyet kaptak olyan pontok is, amelyeket Izrael régóta követel.

Ezek közé tartozik a Hamász leszerelésére vonatkozó kötelezettségvállalás, Gáza demilitarizálása és egy, a lakosság radikalizálódásának visszaszorítására irányuló folyamat megindítása.

Mint az izraeli lap megjegyezte: ezek megnehezíthetik azt, hogy a javaslat elfogadását a Hamász számára, miközben Izrael oldaláról a jövőbeli palesztin állam létrehozásához vezető út bizonyulhat elfogadhatatlannak (az izraeli kormányfő, Benjamin Netanjahu az ENSZ-ben is ez ellen szólalt fel a minap).

Trump bizakodó

Donald Trump amerikai elnök pénteken optimistán nyilatkozott a siker esélyeiről. Az amerikai elnök újságíróknak azt mondta, hogy a megállapodás hamarosan megszülethetett, mközben a Truth Social közösségi oldalon azt írta, hogy „négy napja intenzív tárgyalások folynak, és addig folytatódnak, amíg szükséges a megállapodás sikeres lezárásához”.

„A régió összes országa részt vesz benne, a Hamász nagyon is tisztában van ezekkel a tárgyalásokkal, és Izraelt minden szinten tájékoztatták, beleértve Bibi Netanjahut is”

– tette hozzá az amerikai elnök, aki becenevén nevezte meg az izraeli kormányfőt.

A The Times of Israel publikálta mind a 21 pontot is, azonban megjegyezték: a tervben sok részletre még nem tértek ki, és valószínűleg további tárgyalásokra lesz szükség a konkrétumokkal kapcsolatban, még akkor is, ha a felek általánosságban elfogadják a tervezetet. Ráadásul az izraeli híroldal egyik forrása azt mondta: a Hamásznak még nem is mutatták be a javaslatot teljes egészében.

Mint a cikkben írták: feltételezhető, hogy a következő napokban valószínűleg még finomítani fogják a tervet a tárgyalások után.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök a Keir Starmer brit miniszterelnökkel a brit kormányfõk Chequers vidéki rezidenciáján tartott sajtóértekezleten 2025. szeptember 18-án. MTI/EPA pool/Neil Hall.